New OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर छाएंगी ये सुपरहिट मूवीज़, जानें रिलीज डेट

New OTT Release, (आज समाज), नई दिल्ली: सितंबर 2025 में ओटीटी रिलीज़ फ़िल्में – हर महीने, फ़िल्म प्रेमी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर नई रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन यह सितंबर कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, क्योंकि साल की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में आखिरकार डिजिटल डेब्यू कर रही हैं। संगीतमय रोमांस से लेकर एक्शन थ्रिलर तक, इस महीने ओटीटी पर रिलीज़ होने वाली पाँच सबसे बहुप्रतीक्षित फ़िल्मों की सूची इस प्रकार है – उनकी रिलीज़ की तारीख़ें और प्लेटफ़ॉर्म।

सैयारा

मोहित सूरी द्वारा निर्देशित और यशराज फ़िल्म्स द्वारा निर्मित, सैयारा एक संगीतमय रोमांटिक ड्रामा है जिससे अहान पांडे और अनित पड्डा ने डेब्यू किया था। यह फ़िल्म बॉक्स-ऑफिस पर धूम मचाते हुए 2025 की अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन गई। अब प्रशंसक इसे 12 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। अफवाहें हैं कि ओटीटी संस्करण में सेंसर बोर्ड द्वारा काटे गए दृश्य भी शामिल हो सकते हैं।

कुली

लोकेश कनगराज द्वारा लिखित और निर्देशित, कुली एक अखिल भारतीय तमिल एक्शन थ्रिलर है जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत मुख्य भूमिका में हैं। इस स्टार-स्टडेड कास्ट में नागार्जुन अक्किनेनी, श्रुति हासन, सौबिन शाहिर, सत्यराज, उपेंद्र और रचिता राम भी शामिल हैं, साथ ही आमिर खान और पूजा हेगड़े ने भी कैमियो किया है। सिनेमाघरों में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद, यह फिल्म 11 सितंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी।

मालिक

पुलकित द्वारा निर्देशित और कुमार तौरानी व जय शेवक्रमणी द्वारा निर्मित इस एक्शन थ्रिलर में राजकुमार राव, प्रोसेनजीत चटर्जी और मानुषी छिल्लर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। हालाँकि फिल्म का सिनेमाघरों में प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन ओटीटी पर इसकी रिलीज़ इसे एक नया जीवन दे सकती है। मालिक 5 सितंबर को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगी।

आँखों की गुस्ताखियाँ

ज़ी स्टूडियोज़ और मिनी फ़िल्म्स द्वारा निर्मित और संतोष सिंह द्वारा निर्देशित, इस रोमांटिक ड्रामा में विक्रांत मैसी और शनाया कपूर हैं, जो बहुप्रतीक्षित बड़े पर्दे पर अपनी पहली फ़िल्म में नज़र आएंगे। शनाया के अभिनय पर सबकी नज़रें टिकी हैं और यह फ़िल्म पहले से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। दर्शक इसे 5 सितंबर से ZEE5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

इंस्पेक्टर ज़ेंडे

चिन्मय मंडलेकर द्वारा लिखित और निर्देशित एक अनोखी कॉमेडी-थ्रिलर, इस फ़िल्म में मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर मधुकर ज़ेंडे की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि जिम सर्भ ‘कार्ल भोजराज’ की भूमिका निभा रहे हैं – यह किरदार कुख्यात सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज से प्रेरित है। जय शेवक्रमणी और ओम राउत द्वारा निर्मित, यह फ़िल्म 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है।