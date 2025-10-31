New Bigg Boss 19 promo: तान्या मित्तल ने अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच मचाया बवाल - घर के अंदर हुई तीखी बहस

New Bigg Boss 19 Promo: सलमान खान के बिग बॉस 19 का हर नया एपिसोड ड्रामा और टकराव का एक नया धमाका लेकर आ रहा है, और इस बार सुर्खियाँ अमाल मलिक और मालती चाहर पर हैं। दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली – और आग में घी डालने वाली कोई और नहीं बल्कि तान्या मित्तल थीं!

तान्या मित्तल ने आग में घी डाला

बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में, अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच गार्डन एरिया में तीखी बहस हो जाती है। अमाल मालती से कहते हुए दिखाई देते हैं, “हर समय गटर-गटर बोलना बंद करो। दूसरों के सामने लोगों का अनादर मत करो।” हालाँकि, मालती उनकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर देती हैं और गुस्से में पलटवार करते हुए बातचीत जारी रखने से इनकार कर देती हैं।

कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल, जो इस पल की गवाह हैं, बीच-बचाव करने का फैसला करती हैं—लेकिन मामला शांत करने के बजाय, वे इसे और बिगाड़ देती हैं। तान्या, अमाल के पास जाती हैं और कहती हैं, “वह तुम्हें बार-बार ‘गटर’ क्यों कह रही है?”

कुनिका आगे कहती हैं कि ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है, जिससे अमाल और भी भड़क उठता है। उनकी बातें सुनकर, अमाल अपना आपा खो देता है, और तान्या यह कहकर माहौल को और बिगाड़ देती है कि मालती घर के अंदर उसके साथ “नकली एंगल” बनाने की कोशिश कर रही है।

घर में गरमागरमी

पहले से ही गुस्से में, अमाल, मालती से भिड़ जाता है—जिससे पूरा घर उथल-पुथल हो जाता है। मालती अपना बचाव करते हुए कहती है, “मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से इस तरह बात नहीं की।” लेकिन जल्द ही उसका गुस्सा भी भड़क उठता है, और वह गौरव खन्ना पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहती है, “मैं इस आदमी पर अभी बहुत गुस्सा हूँ!”

अमाल मलिक और मालती चाहर के बीच तनाव तेज़ी से बढ़ता है, जिससे पूरा बिग बॉस का घर बँट जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है। जैसे ही प्रोमो समाप्त होता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विस्फोटक लड़ाई इस सीज़न की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक होने जा रही है – और प्रशंसक पहले से ही इसे अब तक का सबसे नाटकीय मुकाबला कह रहे हैं।

