New Bigg Boss 19 Promo: नीलम गिरी ने फरहाना भट्ट से कहा ‘तू औरत ही नहीं है’, घर में मच गया बवाल

By
Mohit Saini
-
0
80
New Bigg Boss 19 Promo: नीलम गिरी ने फरहाना भट्ट से कहा ‘तू औरत ही नहीं है’, घर में मच गया बवाल
New Bigg Boss 19 Promo: नीलम गिरी ने फरहाना भट्ट से कहा ‘तू औरत ही नहीं है’, घर में मच गया बवाल

New Bigg Boss 19 Promo: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 दिन-ब-दिन और भी रोमांचक होता जा रहा है! दिवाली का जश्न खत्म होने और पारिवारिक माहौल के खत्म होने के साथ, घर एक बार फिर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है। ताज़ा ड्रामा फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच शुरू होता है, जिनकी किचन में हुई तीखी बहस ने घर में आग लगा दी है।

किचन वॉर अब बिगड़ा

निर्माताओं द्वारा शेयर किए गए नए प्रोमो में, चीज़ें तेज़ी से बेकाबू हो जाती हैं। यह सब कुनिका को लेकर किचन में हुई एक छोटी सी बहस से शुरू होता है, लेकिन जल्द ही फरहाना और नीलम के बीच एक बड़े झगड़े में बदल जाता है।

किचन एरिया के पास बैठी फरहाना मज़ाक करती है, “कुनिका मैम कौन हैं? किचन टीम को अपनी धुन पर नचाओ — और खुद भी नाचो!” यह बात नीलम को अच्छी नहीं लगती और वह गुस्से से जवाब देती है, “क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं खाना बना रही हूँ? या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ नाच रही हूँ?” इस पर फरहाना शांति से कहती है, “नाचने में कोई बुराई नहीं है।”

नीलम ने हद पार कर दी

तभी नीलम पूरी तरह से अपना आपा खो बैठती है। ऊँची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहती है,”मैं अब खाना नहीं बनाऊँगी। मैं इस घर में सब कुछ छोड़ चुकी हूँ!” फरहाना अपनी नाराज़गी पर हँसती है, नीलम एक चौंकाने वाली बात कहती है:

“तुम तो औरत भी नहीं हो!”

इस एक बात से घर के अंदर एक बड़ा धमाका हो जाता है। फरहाना गुस्से से भड़क उठती है, और जल्द ही दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं और माहौल गरमा जाता है।

और ड्रामा: मालती बनाम नेहल

हंगामा यहीं खत्म नहीं होता। मालती चाहर और नेहल चुडासमा के बीच एक और बड़ी बहस छिड़ जाती है। मालती नेहल और बसीर अली के कथित रिश्ते पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहती हैं,

“अगर तुम दोनों के बीच वाकई कुछ है, तो तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते?” इससे नेहल भड़क जाती है और गुस्से में आकर अपना बचाव करती है, जिससे एक और धमाकेदार मुक़ाबला शुरू हो जाता है।