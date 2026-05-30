Vastu Tips: कभी दान में न दें ये 5 चीजें, वरना चली जाएगी घर की खुशहाली!

वास्तु शास्त्र में बताए गए है दान से जुड़े नियम

Vastu Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: वास्तु शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है। इसमें घर और उससे जुड़े कई नियम बताए हैं, ताकि इंसान का जीवन खुशहाल हो सके, लेकिन कई बार व्यक्ति छोटी छोटी गलतियां करके वास्तु दोष को बुलावा देता है और फिर घर को चारों ओर से परेशानियां घेर लेती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों और वास्तु शास्त्र में दान को बहुत महत्व दिया गया है।

दान करने पुण्य में वृद्धि होती है। पुण्य के प्रभाव से ही जीवन में खुशहाली आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शुद्ध हृदय से दान करने पर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, लेकिन वास्तु के जानकार कुछ चीजों को दान करने से बचने की भी सलाह देते हैं। वास्तु के अनुसार, झाड़ू और कुछ अन्य सामान दान में देने से बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उसका प्रभाव घर की सुख-शांति पर नजर आने लगता है।

कभी न दान करें ये चीजें