Netflix’s Biggest Deal, (आज समाज), नई दिल्ली: ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो को 72 बिलियन डॉलर यानी 6.47 लाख करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। इस डील के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अब 42 करोड़ ग्लोबल सब्सक्राइबर्स एक ही स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम में आ जाएंगे। नेटफ्लिक्स के इस ऐलान ने पूरी ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। उल्लेखनीय है नेटफ्लिक्स ने ये ऐलान गुरुवार को कंपनी की बोर्ड मीटिंग के बाद किया।

इस डील से स्ट्रीमिंग वॉर में नेटफ्लिक्स आगे निकल जाएगा

बताया जा रहा है कि इस डील के तहत नेटफ्लिक्स, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के फिल्म-टीवी स्टूडियोज और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म (HBO Max और HBO) को अपने साथ मिलाएगा। नेटफ्लिक्स बोर्ड मीटिंग के बाद CEO टेड सारंडोस ने घोषणा करते हुए कहा कि इस डील से स्ट्रीमिंग वॉर में नेटफ्लिक्स आगे निकल जाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक वॉर्नर की 10 हजार से ज्यादा फिल्में और शोज नेटफ्लिक्स पर आ जाएंगी, जो यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर रोकने में मदद करेंगी। वॉर्नर ब्रदर्स के पास ‘हैरी पॉटर’, ‘डीसी यूनिवर्स’, ‘बैटमैन’, ‘द बिग बैंग थ्योरी’, ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’, ‘द सोप्रानोस’ जैसी वर्ल्ड-फेमस फ्रेंचाइजियां हैं।

ये डील एंटी-ट्रस्ट चिंताओं को दे सकती है बढ़ावा

इन फिल्मों और सीरीज के नेटफ्लिक्स पर आने से प्लेटफॉर्म की कंटेंट लाइब्रेरी अब तक की सबसे बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये डील एंटी-ट्रस्ट चिंताओं को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि मार्केट शेयर 40% से ऊपर चला जाएगा। वहीं 1923 में स्थापित हुआ वॉर्नर ब्रदर्स, जो पिछले कुछ सालों से बदलावों और एक बड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहा था, अब नेटफ्लिक्स का अधिग्रहण स्टूडियो के लिए एक मजबूत सहारा माना जा रहा है।

2026 तक 50 नए ओरिजिनल शोज लॉन्च करने की योजना

ऐसा माना जा रहा है कि इस डील के बाद नेटफ्लिक्स 2026 तक 50 नए ओरिजिनल शोज लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिनमें वॉर्नर की IP इस्तेमाल होगी और कंपनी इंडिया और एशिया में एक्सपेंड करेगी, जहां अभी 5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह समझौता स्ट्रीमिंग को मेनस्ट्रीम बनाएगी, लेकिन प्राइवेसी और कंटेंट रेगुलेशन पर फोकस बढ़ेगा। नेटफ्लिक्स अब AI टूल्स से पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन पर काम भी करेगा। कंपनी का मानना है कि ये खरीदारी उनके कंटेंट को और भी मजबूत करेगी। नेटफ्लिक्स के CEO टेड सारंडोस ने कहा, ‘ये डील हमारी ग्रोथ को नई ऊंचाई देगी।

डिज्नी और अमेजन भी इस डील के दावेदार थे

वहीं इस डील को पूरा करने के लिए नेटफ्लिक्स कैश और अपने शेयर दोनों से भुगतान करेगा। वहीं आपको बता दें कि डिज्नी और अमेजन भी इस डील के दावेदार थे, लेकिन नेटफ्लिक्स की बोली सबसे ऊंची रही। वहीं रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने पर यह सौदा अगले साल की पहली तिमाही में पूरा होने की सम्भवना है। दोनों कंपनियों के मिल जाने के बाद लगभग 42 करोड़ ग्लोबल सब्सक्राइबर्स एक ही स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम में आ जाएंगे।

