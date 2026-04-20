Netflix Trendings In Pakistan: पाकिस्तान में बजा भारतीय फिल्मों का डंका! Netflix Trending में 6 मूवीज, एक ने मचाई धूम

Netflix Trendings In Pakistan: इस रविवार, नेटफ्लिक्स ने पाकिस्तान में अपनी लेटेस्ट ट्रेंडिंग लिस्ट जारी की है—और यह इंडियन रंगों में रंगी हुई है। एक हैरान करने वाले ट्विस्ट में, 6 इंडियन फ़िल्में पाकिस्तान के टॉप 10 में आ गई हैं,

जिससे यह साबित होता है कि OTT की सफलता हमेशा बॉक्स ऑफिस नंबर पर निर्भर नहीं करती है। यहां तक ​​कि जो फ़िल्में थिएटर में स्ट्रगल कर रही थीं, वे भी अब बॉर्डर पार स्क्रीन पर छा रही हैं।

यहां उन इंडियन फ़िल्मों का ब्रेकडाउन है जो धूम मचा रही हैं:

वध 2 – डार्क थ्रिलर को नई ज़िंदगी मिली

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारिंग, वध 2 ने भले ही इंडियन सिनेमा में इंप्रेस न किया हो, लेकिन पाकिस्तान में यह एक अलग कहानी है। यह ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर अभी #2 पर ट्रेंड कर रही है, और अपनी इंटेंस स्टोरीलाइन के लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन पा रही है।

तू या मैं – फ्लॉप से ​​ट्रेंडिंग हिट तक

शनाया कपूर स्टारिंग, तू या मैं को थिएटर में चलने के दौरान अपना बजट निकालने में स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन नेटफ्लिक्स पर इसे दूसरी ज़िंदगी मिल गई है—अब यह पाकिस्तान की ट्रेंडिंग लिस्ट में #3 पर मज़बूती से है।

मर्दानी 3 – रानी मुखर्जी का जलवा कायम है

रानी मुखर्जी मर्दानी 3 में एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ लौटी हैं। बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई के बाद, फिल्म OTT पर भी छाई हुई है, लगातार तीन हफ़्तों से टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है और अभी #5 पर है।

मृत्युंजय – साउथ सिनेमा का बढ़ता क्रेज़

साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मृत्युंजय ने OTT पर रिलीज़ होते ही पाकिस्तानी दर्शकों का ध्यान खींच लिया है। इसकी दिलचस्प कहानी ने इसे लिस्ट में #6 जगह दिलाने में मदद की है।

धुरंधर – द अनस्टॉपेबल रन

रणवीर सिंह स्टारिंग और आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी, धुरंधर एक हिस्टोरिक रन पर है। 11 हफ़्तों के बाद भी, फिल्म टॉप 10 में बनी हुई है और अभी #7 पोजीशन पर है—एक रेयर OTT कामयाबी।

वध – ओरिजिनल अभी भी मज़बूत है

दिलचस्प बात यह है कि वध 2 अकेली नहीं है। इसकी पिछली फ़िल्म ‘वध’ भी ट्रेंड कर रही है, जो इस फ़्रैंचाइज़ की बढ़ती पॉपुलैरिटी को साबित करती है। यह फ़िल्म 4 हफ़्तों से टॉप 10 में है और अब #8 पर है।

यह ट्रेंड साफ़ दिखाता है कि OTT पर कंटेंट ही किंग है। कोई फ़िल्म थिएटर में फ़्लॉप हो या हिट, अब इससे उसकी किस्मत तय नहीं होती। दमदार कहानी और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के साथ, भारतीय फ़िल्में अब दुनिया भर में दिल जीत रही हैं—पाकिस्तान जैसे अचानक आए मार्केट में भी।

अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफ़ॉर्म दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के लिए सबसे बड़ा गेम-चेंजर बन सकते हैं।