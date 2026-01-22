Netflix No 1 Trending Film: Netflix पर टॉप पर ट्रेंड कर रही 1 घंटे 52 मिनट की धांसू फिल्म

Netflix No 1 Trending Film: हर हफ़्ते, OTT प्लेटफॉर्म्स नई फिल्मों और वेब सीरीज़ की एक नई लाइनअप रिलीज़ करते हैं, और आज के बिंज-वॉचिंग के ज़माने में, दर्शक अपने घरों में आराम से थ्रिलिंग कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इन सबके बीच, एक क्राइम से भरी थ्रिलर फिल्म इस समय नेटफ्लिक्स के ट्रेंडिंग चार्ट में नंबर 1 पर राज कर रही है। आइए जानते हैं कि किस फिल्म ने सबका ध्यान खींचा है।

नेटफ्लिक्स नंबर 1 ट्रेंडिंग फिल्म: द RIP

इस समय नेटफ्लिक्स पर धूम मचाने वाली फिल्म है “द RIP।” सिर्फ़ 1 घंटे और 52 मिनट के रनटाइम के साथ, यह फिल्म साबित करती है कि जब कंटेंट दमदार हो तो लंबाई मायने नहीं रखती। दो घंटे से कम की होने के बावजूद, द RIP सीट से बांधे रखने वाला क्राइम और सस्पेंस देती है, जो दर्शकों को आखिर तक जोड़े रखती है।

सस्पेंस से भरपूर एक अमेरिकन एक्शन-थ्रिलर

द RIP एक अमेरिकन एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जो 16 जनवरी को प्रीमियर हुई थी। इस फिल्म को जो कार्नाहन ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जिन्होंने माइकल मैकग्रेल के साथ मिलकर कहानी भी लिखी है।

फिल्म में मैट डेमन और बेन एफ़्लेक पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं जो मियामी-डेड पुलिस डिपार्टमेंट की नारकोटिक्स यूनिट में काम करते हैं, जिससे कहानी को और भी दमदार स्टार पावर मिलती है।

दमदार सपोर्टिंग कास्ट

डेमन और एफ़्लेक के अलावा, फिल्म में एक मज़बूत सपोर्टिंग कास्ट भी है, जिसमें स्टीवन येउन, टेयाना टेलर, साशा कैले, कैटालिना सैंडिनो मोरेनो, स्कॉट एडकिंस और काइल चैंडलर शामिल हैं, जो सभी अहम रोल निभा रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि द RIP मियामी-डेड काउंटी शेरिफ क्रिस कैसियानो की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जो इसकी दमदार कहानी में रियलिज़्म की एक और परत जोड़ती है।

IMDb रेटिंग और भाषा के ऑप्शन

अगर आप क्राइम और थ्रिलर फिल्मों के फैन हैं, तो द RIP ज़रूर देखने लायक है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु शामिल हैं, जिससे यह ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच पाती है।

रेटिंग की बात करें तो, फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.9 की अच्छी रेटिंग मिली है, जो दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को दिखाती है।

अगर आप घर पर देखने के लिए एक तेज़-तर्रार, क्राइम से भरपूर थ्रिलर फिल्म ढूंढ रहे हैं, तो द RIP इस वीकेंड के लिए आपकी परफेक्ट पसंद हो सकती है।

