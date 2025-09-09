Nepal Violence Live Update, (आज समाज), काठमांडू: नेपाल में बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के बाद आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। राजधानी काठमांडू सहित कई इलाकों में सरकार के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किए जाने के खिलाफ प्रदर्शनकारी सोमवार को सड़कों पर उतरे और जमकर उत्पात मचाया था। इसके बाद देर रात को ओली कैबिनेट ने बैठक कर फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी शांति नहीं हुए।

घर में आग लगाने के बाद गंभीर रूप से घायल हुईं

प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार को जिन्दा जला दिया है। काठमांडू के दल्लू स्थित उनके घर में कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई आग में गंभीर रूप से घायल होने के बाद राज्यलक्ष्मी का निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

समूह ने घर को घेर लिया और फिर आग लगा दी

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनके घर को घेर लिया और आग लगा दी, जिससे सुश्री चित्रकार अंदर फंस गईं। अधिकारियों ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन यह घटना नेपाल में हाल के दिनों में हुए सबसे तीव्र विद्रोहों में से एक कहे जाने वाले विद्रोह में एक गंभीर वृद्धि का संकेत देती है।

सरकार ने वापस ले लिया था ऐप्स पर बैन का फैसला

उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर बीती देर रात प्रधानमंत्री ओली के आधिकारिक आवास पर बीती कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और सोशल मीडिय ऐप्स पर बैन का फैसला वापस लेने का निर्णय लिया। इसके बाद इस फैसले से मीडिया को अवगत करवा दिया गया, फिर भी प्रदर्शन बंद नहीं हुए। आज कई जगह प्रदर्शनकारियों ने आगजनी व पथराव किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक तबाही हुई, शीर्ष राजनीतिक हस्तियों को इस्तीफ़ा देना पड़ा। प्रदर्शनों का नेतृत्व मुख्यतः जेनरेशन ज़ेड (generation z) के प्रदर्शनकारियों ने किया। जो देश में भ्रष्टाचार और राजनीतिक विशेषाधिकार के ख़िलाफ़ एक व्यापक आंदोलन में बदल गया।

