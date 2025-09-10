Nepal Violence Update: नेपाल सेना ने देशव्यापी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए

Nepal Protests live, (आज समाज), काठमांडू: नेपाल में घातक विरोध-प्रदर्शनों के कारण बिगड़े हालात के बाद सेना ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है और अब आर्मी नेकाठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। इसके बाद राजधानी की सड़कें सुनसान हो गई हैं। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू व देश के अन्य हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को जमकर उत्पात मचाया।

संसद की सुरक्षा में सशस्त्र सैनिक तैनात

स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। सोमवार को कई मंत्री भी अपने पद से त्यागपत्र देने पर मजबूर हो गए थे। आज बुधवार को संसद की सुरक्षा में सशस्त्र सैनिक तैनात हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था।

सोशल मीडिया पर बैन का विरोध, सरकार भ्रष्टाचार के भी आरोप

नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया मंचों जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स व इंस्टाग्राम जैसी 26 ऐप्स को देश में बैन कर दिया था और इसी के चलते विरोध की चिंगारी भड़की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं और इसको लेकर भी उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। सोमवार को काठमांडू व देश के अन्य कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने पथराव व आगजनी की जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़पें हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और रबर की गोलियों दागनी पड़ी और इस दौरान 19 युवा प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए थे।

पूर्व पीएम झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जलाया

सरकार ने हालत को देखते हुए मंगलवार देर रात सोशल मीडिया ऐप्स पर अपना फैसला वापस ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी शांति नहीं हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस झड़पों में युवाओं की मौत के बाद लोग और भड़क गए। उन्होंने मंगलवार को मुख्य तौर पर पूर्व प्रधानमंत्रियों व मंत्रियों को निशाना बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार को प्रदर्शनकारियों ने जिन्दा जला दिया। उनके घर को आग लगा दी गई थी और चित्रकार अंदर फंसी रह गई।

