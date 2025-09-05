Nepal News: फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब व व्हाट्सएप नेपाल में बैन

Nepal Breaking News, (आज समाज), काठमांडू: नेपाल में 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया मंचों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके मुताबिक जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने देश के संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoCIT) में खुद का पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें बैन किया गया है।

ये भी पढ़ें : Nepal News: 12 भारतीयों को लेकर आपात स्थिति में उतरा सीता एयरलाइंस का विमान

नेपाल टेलीकॉम को पत्र जारी कर डी-एक्टिवेटशन के निर्देश

स्थानीय सरकार ने नेपाल टेलीकॉम (Nepal Telecommunications) को एक लेटर जारी कर उक्त प्लेटफॉर्म्स को डी-एक्टिवेट करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप के अलावा गूगल समेत अन्य साइट्स प्रभावित होंगी। बताया जा रहा है कि सरकार के निर्णय के बाद अब तक वाइबर, विटक, टिकटॉक, पोपो लाइव और निम्बज ने ही कंपनी रजिस्ट्रार आफिस में पंजीकरण करवाया है। प्रतिबंध के बाद, सिर्फ यही प्लेटफॉर्म नेपाल में कानूनी तौर पर काम कर सकेंगे।

28 अगस्त को दिया था 7 दिन का अल्टीमेटम

MoCIT ने 28 अगस्त को सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जिन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा। सोशल मीडिया साइट्स के लिए नेपाल में एक कार्यालय होना अनिवार्य था, जिसमें देश में एक संपर्क व्यक्ति हो जो सोशल मीडिया उपयोग नियमन निर्देश, 2080 के तहत स्थानीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था ओदश

अदालत की अवमानना ​​के एक मामले की सुनवाई करते हुए, नेपाल सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि नेपाल में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना औपचारिक पंजीकरण संचालित न हो। इसके अनुपालन में, मंत्रिमंडल ने 25 अगस्त को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, x, यूट्यूब, वाइबर, बॉटम सहित 26 सोशल साइट्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ये भी पढ़ें : Nepal Breaking News: काठमांडू में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान क्रैश, 19 लोग थे सवार, 15 शव बरामद