Nepal PM: नेपाल ने कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया: बालेन शाह

पहली बार नेपाली संसद को संबोधित कर रहे थे नेपानी पीएम

Nepal PM, (आज समाज), काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रविवार को संसद को संबोधित किया। पीएम बनने के बाद संसद में उनका यह पहला संबोधन था। अपने संबोधन में नेपाली पीएम ने दावा किया कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। दोनों देशों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए।

लिपुलेख विवाद पर नेपाल ने ब्रिटेन से भी बातचीत की

भारत-चीन के बीच लिपुलेख और लिम्पियाधुरा मार्ग से होने वाले व्यापार पर शाह ने कहा कि विवाद का समाधान कूटनीतिक बातचीत से निकाला जाएगा। नेपाल इस मुद्दे पर भारत को राजनयिक नोट भेज चुका है और भारत की ओर से जवाब भी मिल चुका है। शाह ने कहा कि लिपुलेख विवाद ब्रिटिश भारत के समय से जुड़ा है। इसलिए नेपाल ने इस मामले पर सिर्फ भारत और चीन ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन से भी बातचीत की है।

ये भी पढ़ें: ट्रम्प बोले- समझौते की जल्दी नहीं, ईरान से धीरे-धीरे अपनी शर्तें मनवा रहे