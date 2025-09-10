Nepal Genz Protest, आज समाज, काठमांडू : नेपाल ने भले ही अपने विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस ले लिया हो, लेकिन सड़कों पर गुस्सा कम नहीं हुआ है। युवाओं के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन देश को हिलाकर रख रहे हैं, इस्तीफ़े, झड़पें और यहाँ तक कि आगजनी भी सुर्खियाँ बन रही हैं।

इस तूफ़ान के केंद्र में 36 वर्षीय सुदान गुरुंग हैं, वह युवा कार्यकर्ता जिन्होंने निराशा को एक व्यापक आंदोलन में बदल दिया। गुरुंग को इतना आकर्षक व्यक्तित्व क्या बनाता है? वह नेपाल की जेनरेशन ज़ेड के लिए बदलाव का नया प्रतीक क्यों बन गए हैं? आइए उनकी कहानी में गोता लगाते हैं।

वह चिंगारी जिसने नेपाल के युवाओं को जगाया

नेपाल की सड़कों पर जो आक्रोश फूटा, वह सिर्फ़ सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर नहीं था। यह वर्षों के मोहभंग के बाद का एक टूटना बिंदु था जो भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था से प्रेरित था। जब सरकार ने ऑनलाइन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की, तो उसका उल्टा असर हुआ।

देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज़ हो गए और जल्द ही सरकार के पास प्रतिबंध हटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस आंदोलन के केंद्र में गुरुंग के नेतृत्व वाला युवाओं द्वारा संचालित संगठन हामी नेपाल था। डिजिटल उपकरणों को हथियार बनाकर उन्होंने एक पीढ़ी को संगठित किया।

छात्रों का मसीहा

गुरुंग की ताकत छात्रों को एकजुट करने की उनकी क्षमता में निहित है। उनके विरोध प्रदर्शनों की योजना और समन्वय लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन था – इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और यूट्यूब के माध्यम से। उन्होंने न केवल विरोध प्रदर्शन के मार्ग साझा किए, बल्कि प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश भी जारी किए।

एक साहसिक कदम उठाते हुए, उन्होंने छात्रों से स्कूल यूनिफॉर्म और हाथ में किताबें लेकर आने का आग्रह किया – एक प्रतीकात्मक कार्य जिसने युवा नेपालियों का ध्यान आकर्षित किया और विरोध प्रदर्शनों को एक विशिष्ट पहचान दी।

पार्टी प्लानर से जन कार्यकर्ता तक

कभी एक कार्यक्रम आयोजक रहे सुदान गुरुंग के जीवन में नेपाल के विनाशकारी भूकंप के बाद एक बड़ा बदलाव आया। तब से, वे बाढ़, भूस्खलन और महामारी के दौरान ज़मीनी स्तर पर रहे हैं और हज़ारों परिवारों तक भोजन, कपड़े और दवाइयाँ पहुँचाने वाले राहत कार्यों का नेतृत्व किया है। उनका मंत्र है- For the People, By the People.

जब विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। जिसमें 20 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए तो सरकार ने आखिरकार झुककर प्रतिबंध हटा लिया। गुरुंग और उनकी टीम ने दिखा दिया था कि व्यवस्था को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है।

प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास

यह गुरुंग की पहली लड़ाई नहीं थी। धरान में घोपा कैंप के विरोध प्रदर्शनों से लेकर स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता की मांग करने वाले अभियानों तक, वे लगातार जमीनी स्तर के आंदोलनों में सबसे आगे रहे हैं।

विश्वसनीयता का यह इतिहास उन्हें सिर्फ़ एक एनजीओ के प्रमुख से कहीं बढ़कर बनाता है। आज, सुदान गुरुंग नेपाल में जेनरेशन Z की आवाज़ हैं। एक ऐसे नेता जो राजनीतिक गलियारों में नहीं, बल्कि सड़कों और परदों पर पैदा हुए हैं जहाँ देश का भविष्य नया आकार ले रहा है।