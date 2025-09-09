Nepal Gen-Z Protest Manisha Koirala Reaction: Gen-Z Protest पर मनीषा कोइराला का गुस्सा, बोलीं– जनता की आवाज़ का जवाब गोलियों से?

Nepal Gen-Z Protest Manisha Koirala Reaction, (आज समाज), नई दिल्ली: नेपाल की सड़कें गुस्से से जल रही हैं क्योंकि जेन-ज़ी के युवा सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अचानक प्रतिबंध लगाने के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया,

जिससे पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया। विरोध प्रदर्शनों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें युवाओं का अपनी आज़ादी पर हमले के खिलाफ विद्रोह दिखाई दे रहा है। अब, नेपाल से गहरी जड़ें रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने इस घटना पर अपना दर्द और गुस्सा ज़ाहिर किया है।

मनीषा कोइराला ने इसे “काला दिन” कहा

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक भयावह विरोध प्रदर्शन की तस्वीर शेयर की — ज़मीन पर पड़ा खून से लथपथ एक जूता। इसके साथ उन्होंने लिखा: “आज नेपाल के लिए एक काला दिन है। लोगों की आवाज़, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ उनके गुस्से और न्याय की उनकी माँग का जवाब गोलियों से दिया गया।” उनके प्रभावशाली शब्दों की ऑनलाइन गहरी गूंज हुई, हज़ारों लोग उनके साथ एकजुटता में खड़े हुए और नेपाल सरकार से जवाबदेही की मांग की।

मनीषा का नेपाल से गहरा जुड़ाव

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल के विराटनगर में एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता, प्रकाश कोइराला, नेपाल सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी दादी देश की पहली महिला मंत्री थीं। कोइराला परिवार लंबे समय से नेपाल के राजनीतिक इतिहास का अभिन्न अंग रहा है, जिससे मनीषा के शब्द और भी प्रभावशाली हो गए।

सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा

विरोध प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि नेपाल सरकार को आखिरकार अपना फैसला वापस लेना पड़ा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और 26 अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। हालाँकि, इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ी—रिपोर्टों से पुष्टि होती है कि हिंसक झड़पों के दौरान लगभग 20 युवा प्रदर्शनकारियों की जान चली गई।

वह प्रतिबंध जिसने तूफ़ान खड़ा कर दिया

4 सितंबर को, सरकार ने ज़रूरत का हवाला देते हुए 30 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। गलत सूचनाओं और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए। इसके बजाय, इस कदम ने हाल के वर्षों में युवाओं के नेतृत्व में हुए सबसे बड़े विद्रोहों में से एक को जन्म दिया। इस दमनकारी नीति ने न केवल संचार को बाधित किया, बल्कि नेपाल में स्वतंत्रता, अधिकारों और लोकतंत्र पर बहस को भी हवा दी।