Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में सोशल मीडिया बैन से बवाल, संसद में घुसे युवा, पुलिस फायरिंग में एक की मौत

Nepal Gen-Z Protest: सरकार द्वारा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार और सेंसरशिप को लेकर जनता का गुस्सा बढ़ गया है। जेनरेशन Z की जनता भारी संख्या में सड़कों पर उतर आई है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रही है।

काठमांडू में, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर सुरक्षा बलों के साथ झड़प की और पथराव किया, जिससे झड़पें हिंसक हो गईं। पुलिस ने लाठियों, आंसू गैस, पानी की बौछारों और कुछ जगहों पर गोलियों से जवाब दिया। एक प्रदर्शनकारी की सिविल अस्पताल में गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं।

काठमांडू के न्यू बानेश्वर इलाके और झापा के दमक जिले में स्थिति विशेष रूप से तनावपूर्ण है, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली का पुतला फूंका और नगरपालिका कार्यालय में घुसने का प्रयास किया। आगे की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए, नेपाली सेना को तैनात किया गया है।

हताहत और चिकित्सा सहायता

पुलिस की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और उन्हें एवरेस्ट और सिविल अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कार्यकर्ता रोनेश प्रधान ने पुष्टि की कि “हामी नेपाल” के स्वयंसेवकों ने मैतीघर में प्राथमिक चिकित्सा शिविर स्थापित किए हैं, जहाँ कई घायलों का इलाज चल रहा है।

“हामी नेपाल” आंदोलन

“हामी नेपाल” (हम नेपाल) के बैनर तले आयोजित रैलियाँ सोमवार तड़के मैतीघर से शुरू हुईं। आयोजकों ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में वर्दी पहनकर और किताबें लेकर शामिल होने का आग्रह किया। ये विरोध प्रदर्शन #NepoKid और #NepoBabies जैसे हैशटैग वाले वायरल ऑनलाइन अभियानों के बीच हो रहे हैं, जिनमें सरकार की कार्रवाई की आलोचना की जा रही है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध क्यों?

नेपाल सरकार ने मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप), अल्फाबेट (यूट्यूब), एक्स (पूर्व में ट्विटर), रेडिट और लिंक्डइन सहित वैश्विक तकनीकी दिग्गजों को स्थानीय स्तर पर पंजीकरण के लिए सात दिनों की समय सीमा दी थी। जब किसी ने इसका पालन नहीं किया, तो अधिकारियों ने पिछले गुरुवार को देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया।

अधिकारियों का तर्क है कि ये प्लेटफ़ॉर्म नफ़रत, फ़र्ज़ी अकाउंट, ग़लत सूचना और साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे “सामाजिक सद्भाव के लिए ख़तरा” पैदा हो रहा था। लेकिन नेपाल के युवाओं के लिए, यह प्रतिबंध पहले से ही कमज़ोर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के रूप में देखा जा रहा है।

