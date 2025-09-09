Nepal Breaking: उग्र प्रदर्शन के दौरान संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, प्रधानमंत्री ओली ने दिया इस्तीफ़ा

- सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सहित बैन कर दी थी 26 ऐप्स
Nepal Protests Update Live, (आज समाज), काठमांडू: नेपाल में स्थिति बेहद ज्यादा बेकाबू हो गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार कई जगह तोड़फोड़ करने के बाद प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। इस बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किए जाने के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया था।
ये भी पढ़ें : Nepal Outrage: सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया ऐप्स से बैन हटाया
कल झड़पों में हुई थी 19 लोगों की मौत, 500 घायल
प्रधानमंत्री ओली ने हालात पर चर्चा करने के लिए आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन स्थिति बेकाबू होता देख उन्होंने थोड़ी देर पहले पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले सोमवार को जमकर उत्पात मचाया और पुलिस के रोके जाने पर हुई हिंसक झड़पोंं में 19 लोगों की मौत हो गई और 500 लोग घायल हो गए थे।
प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे पर अड़े थे प्रदर्शनकारी
उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर बीती देर रात प्रधानमंत्री ओली के आधिकारिक आवास पर बीती कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और सोशल मीडिय ऐप्स पर बैन का फैसला वापस लेने का निर्णय लिया। नेपाल सरकार के सूचना एवं संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने फैसले की जानकारी मीडिया को दी। इस बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने पीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रदर्शनकारी पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे।
राष्ट्रपति व गृह मंत्री सहित कई मंत्रियों के घर में तोड़फोड़
रमेश लेखक के बाद भी तीन और मंत्रियों- जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीएम ओली के त्यागपत्र के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। आखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को पद से इस्तीफा देने वाले गृहमंत्री रमेश लेखक के घर पर भी आगजनी की और वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और पीएम ओली के निजी आवास पर आगजनी और तोड़फोड़ की। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर भी आगजनी की। नेपाल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की।
स्थिति पर काबू पाने के लिए सेना को उतारा गया
बता दें कि नेपाल सरकार ने पिछले सप्ताह फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप सहित 26 ऐप्स को बैन कर दिया था जिसके बाद सोमवार को हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम ओली से इस्तीफे की मांग करते हुए आज भी राजधानी काठमांडू के कई इलाकों में आगजनी व पथराव किया। स्थिति पर काबू पाने के लिए सेना को उतारा गया है और सेना ने आंसू गैस के गोले दागे प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि 26 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर ओली सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं।
हजारों युवाओं ने आज सुबह काठमांडू में मार्च निकाला
सूत्रों के अनुसार राजधानी काठमांडू के कुछ इलाकों में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। आज सुबह-सुबह स्कूली छात्रों सहित हजारों की संख्या में युवाओं ने मैतीघर व बानेश्वोर इलाकों में मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हालात बिगड़ता देखकर काठमांडू, रूपनदेही, कास्की (पोखरा) और सुनसरी जिले के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया।
ये भी पढ़ें : Nepal News: फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब व व्हाट्सएप नेपाल में बैन