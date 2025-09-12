Nepal Breaking: सुशीला को मिली नेपाल की कमान, राष्ट्रपति भवन में ली पीएम पद की शपथ

Nepal Breaking, आज समाज, काठमांडू: सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास में शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। वर्तमान में, वह बिना किसी अतिरिक्त मंत्री की नियुक्ति के सरकार का नेतृत्व कर रही हैं।

अगले छह महीनों के भीतर होंगे नए संसदीय चुनाव

राष्ट्रपति पौडेल ने पुष्टि की है कि छह महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव होंगे। हालाँकि, जेन-जेड विरोधी समूहों ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है और स्पष्ट किया है कि वे सरकार में भाग नहीं लेंगे, लेकिन इसके कामकाज पर सक्रिय रूप से नज़र रखेंगे।

पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थीं

कार्की का बाधाओं को तोड़ने का इतिहास रहा है। उन्होंने पहले नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।