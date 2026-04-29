Nehha Pendse: नखरों की हद पार! ऑन-स्क्रीन पति संग रोमांस से मना, पर्सनल लाइफ में लिया बड़ा फैसला

Nehha Pendse: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अक्सर ड्रामा पर चलती है। ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों तरह से। और यह कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। हम एक ऐसी एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं जिसने कथित तौर पर अपने ऑन-स्क्रीन पति के साथ रोमांटिक सीन करने से मना कर दिया, जबकि उसकी पर्सनल लाइफ एक बहुत ही अलग वजह से सुर्खियां बटोरती रहती है।

जब एक एक्ट्रेस ने अपने ऑन-स्क्रीन पति के साथ रोमांस करने से मना कर दिया

टीवी और बॉलीवुड डीवाज़ अपनी मांगों को लेकर सुर्खियां बटोरने में कोई नई बात नहीं हैं। लेकिन इस खास घटना ने कई लोगों को हैरान कर दिया। एक्ट्रेस नेहा पेंडसे ने एक बार कथित तौर पर अपने को-स्टार के साथ एक रोमांटिक सीन करने से मना कर दिया था, जिससे सेट पर हंगामा मच गया था।

‘भाबीजी घर पर हैं’ से फेम मिला

नेहा पेंडसे ने पॉपुलर सिटकॉम भाबीजी घर पर हैं में अनीता भाभी (गोरी मेम) के रोल में आकर सबका ध्यान खींचा। उनकी एंट्री ने काफी चर्चा बटोरी, लेकिन शो में उनका सफर ज्यादा दिन नहीं चला।

सेट पर अक्सर झगड़े

रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्ट्रेस के बीच अक्सर सीन और कैरेक्टर को लेकर अनबन होती थी। मेकर्स के साथ उनके मतभेदों की वजह से शूटिंग के दौरान कई बार टेंशन हुई।

को-स्टार के साथ रोमांटिक सीन करने से मना कर दिया

सबसे बड़े विवादों में से एक तब हुआ जब नेहा पेंडसे ने कथित तौर पर अपने ऑन-स्क्रीन पति, जिसका रोल आसिफ शेख ने किया था, के साथ एक रोमांटिक सीन शूट करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि इस फैसले से सेट पर अफरा-तफरी मच गई और यह इंडस्ट्री में एक हॉट टॉपिक बन गया।

शो से अचानक निकलना

कुछ ही महीनों में, उन्होंने भाबीजी घर पर हैं छोड़ दिया। रिपोर्ट्स का दावा है कि वह अपने कैरेक्टर को जिस तरह से बनाया जा रहा था, उससे खुश नहीं थीं, जिसकी वजह से आखिरकार उन्होंने अचानक शो छोड़ दिया।

पर्सनल लाइफ पर लगातार नज़र

शार्दुल सिंह ब्यास से शादी करने के बाद एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहीं, जिनकी पहले दो बार शादी हो चुकी थी। इसकी वजह से उन्हें ऑनलाइन बहुत ट्रोल किया गया, जिसमें कई लोगों ने उनके रिलेशनशिप चॉइस को टारगेट किया।

ट्रोल्स का उन पर कोई असर नहीं पड़ता

आलोचना और कड़े कमेंट्स के बावजूद, नेहा पेंडसे बेफिक्र रही हैं। वह अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती हैं और अपने पर्सनल स्पेस में खुश दिखती हैं।

ऑन-स्क्रीन रोमांस से मना करने से लेकर रियल-लाइफ ट्रोलिंग का सामना करने तक, यह एक्ट्रेस कभी भी अपने तरीके से काम करने से पीछे नहीं हटी। कॉन्ट्रोवर्शियल हों या न हों, वह लाइमलाइट में बनी रहती हैं—यह साबित करते हुए कि शोबिज़ में, हेडलाइंस उन्हीं के पीछे चलती हैं जो अलग होने की हिम्मत करते हैं।