Nehal Vadoliya Intimacy Coordinator: इंटीमेट सीन्स की शूटिंग कैसे होती है? जानिए क्यों नहीं चलती एक्टर्स की मनमानी

Nehal Vadoliya Intimacy Coordinator: फ़िल्मों और वेब सीरीज़ में इंटिमेट सीन की शूटिंग ने हमेशा दर्शकों के बीच उत्सुकता जगाई है। ऐसे सीन स्क्रीन पर भले ही अपने आप और नेचुरल लगें, लेकिन असल में उन्हें पर्दे के पीछे सख़्त गाइडलाइंस के साथ प्लान, कोरियोग्राफ और एक्ज़ीक्यूट किया जाता है।

एक्ट्रेस नेहल वडोलिया, जिन्होंने पॉपुलर टेलीविज़न शो और कई OTT प्रोजेक्ट्स में काम किया है, ने हाल ही में इंटिमेसी सीन की शूटिंग की असलियत के बारे में खुलकर बात की। दिलचस्प बात यह है कि अब वह एक इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर की भूमिका में आ गई हैं – एक प्रोफेशनल जो यह पक्का करती है कि रोमांटिक या बोल्ड सीन शूट करते समय एक्टर्स सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें।

इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत क्यों है?

एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए, नेहल ने बताया कि फ़िल्ममेकर एक्टर्स के बीच फिजिकल क्लोजनेस वाले सीन शूट करते समय इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं।

उनकी मुख्य ज़िम्मेदारी इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक माहौल बनाना है। शूटिंग शुरू होने से पहले, एक्टर्स को सीन की हर बात के बारे में बताया जाता है,

जिसमें यह भी शामिल है कि क्या होगा, इसे कैसे शूट किया जाएगा, और किस तरह के फिजिकल इंटरैक्शन की ज़रूरत है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि कैमरा रोल होने से पहले सभी पार्टियों को अपनी सीमाओं और सहमति के बारे में पूरी जानकारी हो।

हर डिटेल पहले से प्लान की जाती है

नेहल के मुताबिक, इंटिमेट सीन कभी भी किस्मत पर नहीं छोड़े जाते। एक्टर्स को सीक्वेंस की ज़रूरतों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, जिसमें बॉडी पोज़िशनिंग, कैमरा एंगल और फिजिकल कॉन्टैक्ट की हद शामिल है।

शूटिंग के दौरान सिर्फ़ ज़रूरी क्रू मेंबर ही सेट पर रहते हैं ताकि एक्टर्स सुरक्षित महसूस करें और कम सेल्फ-कॉन्शस महसूस करें। उन्होंने बताया, “यह उतना कैज़ुअल नहीं है जितना लोग सोचते हैं।” “हर चीज़ पर पहले से ध्यान से चर्चा और प्लान किया जाता है।”

इंटिमेट सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं

नेहल ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर इन सीन को बनाते या लिखते नहीं हैं। ऐसे सीक्वेंस डायरेक्टर और राइटर कहानी की मांग के आधार पर सोचते हैं।

एक बार सीन फाइनल हो जाने के बाद, इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर एक्टर्स को आराम, सुरक्षा और आपसी सम्मान बनाए रखते हुए इसे प्रोफेशनल तरीके से करने में मदद करता है।

एक्टर्स रीटेक से क्यों बचते हैं

सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक यह थी कि एक्टर्स आमतौर पर इंटिमेट सीन एक ही टेक में पूरे करना पसंद करते हैं। क्योंकि इन सीक्वेंस में पर्सनल स्पेस और कमजोरी शामिल होती है, इसलिए कई परफॉर्मर इन्हें कई बार दोहराने में असहज महसूस करते हैं।

नतीजतन, एक्टर्स अक्सर पहली बार में ही शॉट को सही करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। जितने कम रीटेक की ज़रूरत होती है, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए अनुभव उतना ही आरामदायक होता है।

ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन के बारे में सच्चाई

नेहल ने यह भी बताया कि किसिंग सीन कैसे फिल्माए जाते हैं। उन्होंने बताया कि केवल वही एक्टर्स उन्हें करने के लिए राज़ी होते हैं जो ऐसे सीन के साथ सहज होते हैं। हालांकि, ऑन-स्क्रीन किसिंग असल ज़िंदगी के रोमांस से बहुत अलग है।

एक पर्सनल रिश्ते के विपरीत, स्क्रीन पर किसिंग सीन एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है जो पहले से तय निर्देशों का पालन करता है। एक्टर्स को सीन के समय, तीव्रता और उसे करने के बारे में साफ सीमाएं दी जाती हैं।

एक्टर रोमांटिक सीन के दौरान इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते

एक आम गलतफहमी यह है कि एक्टर यह तय कर सकते हैं कि वे किसी सीन में कितना रोमांस या फिजिकल इंटरेक्शन जोड़ना चाहते हैं। नेहल ने साफ किया कि ऐसा नहीं है।

स्क्रिप्ट और डायरेक्टर तय करते हैं कि क्या ज़रूरी है, और परफॉर्मर से उन इंस्ट्रक्शन को मानने की उम्मीद की जाती है। प्लानिंग प्रोसेस के दौरान जो मंज़ूरी दी गई है, उससे ज़्यादा पर्सनल इम्प्रोवाइज़ेशन की कोई गुंजाइश नहीं है।

चाहे वह किस हो या रोमांटिक सीक्वेंस, एक्टर को प्रोडक्शन टीम द्वारा तय की गई लिमिट के अंदर रहना चाहिए।

एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रोसेस

हालांकि इंटिमेट सीन स्क्रीन पर आसान लग सकते हैं, लेकिन वे सावधानी से तैयारी, साफ बातचीत और प्रोफेशनल तालमेल का नतीजा होते हैं। बाउंड्री बनाने से लेकर सहमति और आराम पक्का करने तक, हर कदम एक्टर की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है और कहानी की ज़रूरतों को पूरा करता है। इन सीन के पीछे की असलियत ज़्यादातर दर्शकों की सोच से कहीं ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल है।