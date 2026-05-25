Neha Marda Bold Monokini Photos: TV की संस्कारी बहू का बोल्ड अवतार देख फैन्स हुए हैरान, मोनोकनी पहन पूल में उतरी

Neha Marda Bold Monokini Photos: बालिका वधू’ में गहना का किरदार निभाने वाली नेहा का बिकिनी बोल्ड अवतार देखकर फैंस दंग रह गए हैं।

एक्ट्रेस ब्लैक एंड व्हाइट मोनोकनी में दिखाई दीं।

नेहा ने अपनी नन्ही बेटी संग पूल डेट एन्जॉय की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

एक्ट्रेस की नन्ही बेटी बेटी भी मोनोकनी में उनके साथ ट्विनिंग करती दिखाई दे रही हैं।

इन तस्वीरों पर फैंस भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं।

एक फोटो में नेहा पूल किनारे बैठे अपनी नन्ही बेटी को लिप Kiss करती हुई भी नजर आ रही है।

एक्ट्रेस ने वेकेशन की कुछ और तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वो सुकून के पल बिताती नजर आईं।

बता दें कि नेहा मर्दा एक्ट्रेस होने के साथ एक बिजनेसवुमन भी हैं।