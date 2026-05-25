Neha Marda Bold Monokini Photos: TV की संस्कारी बहू का बोल्ड अवतार देख फैन्स हुए हैरान, मोनोकनी पहन पूल में उतरी

By
Mohit Saini
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Neha Marda Bold Monokini Photos: TV की संस्कारी बहू को बोल्ड अवतार देख फैन्स हुए हैरान, मोनोकनी पहन पूल में उतरी
Neha Marda Bold Monokini Photos: TV की संस्कारी बहू को बोल्ड अवतार देख फैन्स हुए हैरान, मोनोकनी पहन पूल में उतरी

Neha Marda Bold Monokini Photos: बालिका वधू’ में गहना का किरदार निभाने वाली नेहा का बिकिनी बोल्ड अवतार देखकर फैंस दंग रह गए हैं।

Neha Marda Bold Monokini Photos

एक्ट्रेस ब्लैक एंड व्हाइट मोनोकनी में दिखाई दीं।

Neha Marda Bold Monokini Photos

नेहा ने अपनी नन्ही बेटी संग पूल डेट एन्जॉय की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

एक्ट्रेस की नन्ही बेटी बेटी भी मोनोकनी में उनके साथ ट्विनिंग करती दिखाई दे रही हैं।

Neha Marda Bold Monokini Photos

इन तस्वीरों पर फैंस भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं।

Neha Marda Bold Monokini Photos

एक फोटो में नेहा पूल किनारे बैठे अपनी नन्ही बेटी को लिप Kiss करती हुई भी नजर आ रही है।

Neha Marda Bold Monokini Photos

एक्ट्रेस ने वेकेशन की कुछ और तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें वो सुकून के पल बिताती नजर आईं।

Neha Marda Bold Monokini Photos

बता दें कि नेहा मर्दा एक्ट्रेस होने के साथ एक बिजनेसवुमन भी हैं।

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