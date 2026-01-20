Neha Kakkar ने काम और रिश्तों से लिया ब्रेक, पोस्ट देख फैंस परेशान

Neha Kakkar: सिंगर और इंडियन आइडल की जज नेहा कक्कड़ ने लाइमलाइट से अचानक ब्रेक लेने की घोषणा करके अपने फैंस को चौंका दिया है और उन्हें चिंतित कर दिया है। अपने गाने “कैंडी शॉप” को लेकर ज़बरदस्त ट्रोलिंग और आलोचना का सामना करने के हफ़्तों बाद, नेहा ने खुलासा किया कि वह न सिर्फ़ काम से, बल्कि पर्सनल रिश्तों से भी दूर जा रही हैं, और उन्हें पक्का नहीं पता कि वह वापस आएंगी या नहीं।

नेहा कक्कड़ ने हर चीज़ से ब्रेक लेने की घोषणा की

सोमवार को, नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक इमोशनल नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ज़िम्मेदारियों, काम और रिश्तों से ब्रेक लेने के अपने फ़ैसले की घोषणा की। उनके मैसेज से फैंस बहुत चिंतित हो गए।

उन्होंने लिखा: “अब कुछ समय के लिए ज़िम्मेदारियों, रिश्तों, काम और बाकी हर उस चीज़ से ब्रेक लेने का समय है जिसके बारे में मैं अभी सोच सकती हूँ। पक्का नहीं पता कि मैं वापस आऊँगी या नहीं। धन्यवाद।” यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गया, और फैंस ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई।

पैपराज़ी से गुज़ारिश: “कृपया मुझे रिकॉर्ड न करें”

इसके तुरंत बाद, नेहा ने एक और स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने पैपराज़ी और फैंस से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने का अनुरोध किया। उन्होंने उनसे इस दौरान उनके वीडियो रिकॉर्ड न करने की गुज़ारिश की।

उन्होंने लिखा:] “मैं पैपराज़ी और फैंस से गुज़ारिश करती हूँ कि मेरे वीडियो न बनाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में आज़ादी से जीने देंगे। कृपया मेरे आस-पास कैमरे न लगाएँ। मैं आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ। मेरी शांति के लिए इतना तो ज़रूर किया जा सकता है।”

क्या इस फ़ैसले के पीछे कैंडी शॉप विवाद है?

नेहा की यह घोषणा “कैंडी शॉप” को लेकर भारी आलोचना के तुरंत बाद आई है, यह गाना उनके और उनके भाई टोनी कक्कड़ का है। सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस ट्रैक की कड़ी आलोचना की, इसके डांस स्टेप्स को “घटिया” और “अश्लील” बताया, साथ ही दोनों पर के-पॉप कलाकारों की नकल करने का भी आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रोलिंग और नेगेटिव प्रतिक्रियाओं का सिंगर पर बुरा असर पड़ा।

एक सफ़र जो चार साल की उम्र में शुरू हुआ

नेहा कक्कड़ का संगीत का सफ़र सिर्फ़ चार साल की उम्र में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने परिवार का सहारा देने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में भजन गाना शुरू किया। बाद में उन्होंने इंडियन आइडल सीज़न 2 में हिस्सा लिया, और दसवें स्थान पर रहीं।

पिछले कुछ सालों में, उन्होंने “आँख मारे,” “दिलबर,” “हौली हौली,” “मोरनी बनके,” और कई और हिट गाने दिए हैं। आज, वह म्यूज़िक रियलिटी शो में जज के तौर पर टेलीविज़न पर भी एक जाना-पहचाना चेहरा हैं।

फैंस को उनके लौटने की उम्मीद है

हालांकि नेहा ने यह साफ नहीं किया है कि यह ब्रेक कितने समय तक चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें शांति मिलेगी और वह और मज़बूत होकर लौटेंगी। उनकी पोस्ट ने मेंटल हेल्थ, ऑनलाइन ट्रोलिंग और फेम के दबाव के बारे में बातचीत शुरू कर दी है।