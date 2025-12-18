Neha kakkar Lollipop Song: लॉलीपॉप’ गाने ने मचाया बवाल, नेहा कक्कड़ के डांस स्टेप पर फैंस भड़के”

Neha kakkar Lollipop Song: पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़, जो अपनी दमदार आवाज़ और बबली पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं, अक्सर बैक-टू-बैक हिट्स से म्यूज़िक चार्ट्स पर छाई रहती हैं। हालाँकि, इस बार, उनकी लेटेस्ट रिलीज़ ने उन्हें एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बीच ला खड़ा किया है।

नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ के नए कोलेबोरेशन ‘लॉलीपॉप कैंडी शॉप’ ने रिलीज़ होते ही गुस्सा फैला दिया है। गाने के लिरिक्स और, सबसे ज़रूरी, नेहा का हुक स्टेप ऑडियंस को पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया यूज़र्स ने सिंगर को बुरी तरह ट्रोल किया है, कई लोगों ने वीडियो को “वल्गर” और “लिमिट्स क्रॉसिंग” कहा है।



टोनी कक्कड़ का लिखा और भाई-बहन की जोड़ी द्वारा गाया गया यह गाना, जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, गलत वजहों से ऑनलाइन ट्रेंड करने लगा।

नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं

नेहा के लेटेस्ट ट्रैक से नेटिज़न्स बहुत निराश लग रहे हैं। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कमेंट सेक्शन में उनकी कड़ी आलोचना की भरमार है। एक यूज़र ने लिखा, “नेहा कक्कड़ का स्टैंडर्ड दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं।” एक और ने कमेंट किया, “तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज़ अपना इलाज करवाओ।”

कई यूज़र्स ने गाने पर इंडियन कल्चर के खिलाफ जाने का आरोप लगाया, और सवाल किया कि आज के यूथ ऐसे “B-ग्रेड” कंटेंट से क्या सीखेंगे। कुछ फैंस ने तो नेहा से अपने रोमांटिक और सोलफुल गानों पर वापस लौटने की भी रिक्वेस्ट की, और कहा कि उनकी वर्सेटिलिटी बेहतर मटीरियल की हकदार है। एक खास तौर पर कड़े कमेंट में लिखा था, “उनकी सोच गाने की तरह ही ओछी हो गई है।”

‘B-ग्रेड’ कंटेंट को प्रमोट करने का आरोप

कई इंटरनेट यूज़र्स ने ‘लॉलीपॉप कैंडी शॉप’ के लिरिक्स और कोरियोग्राफी को “शर्मनाक” बताया है। नेहा कक्कड़ के सिंगिंग टैलेंट को मानते हुए, क्रिटिक्स का मानना ​​है कि वायरल हिट्स की रेस में, उन्होंने ऐसा कंटेंट चुना है जिसे परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता।

खासकर, हुक स्टेप की बहुत बुराई हुई है, यूज़र्स ने इसे घटिया और अश्लील कहा है। इस वजह से, नेहा कक्कड़ को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, और यह गाना ऑनलाइन बहस का हॉट टॉपिक बन गया है।

यह विवाद नेहा की इमेज पर असर डालता है या समय के साथ फीका पड़ जाता है, यह देखना बाकी है—लेकिन अभी के लिए, ‘लॉलीपॉप कैंडी शॉप’ गलत वजहों से सुर्खियां बटोर रहा है।