Share Market Update : शेयर बाजार में नकारात्मकता जारी, लगातार तीसरे दिन भी गिरावट

अमेरिका द्वारा एच1बी वीजा की फीस वृद्धि के बाद शुक्रवार से जारी है भारतीय शेयर बाजार में गिरावट

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार में त्योहारी सीजन शुरू होने के बावजूद नकारात्मक माहौल बना हुआ है। यही कारण है की शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पिछले दिनों की तरह मंगलवार को भी शुरू से ही शेयर बाजार लाल निशान पर चला गया और फिर उसके बाद लगभग पूरा दिन यह इसी पर कार्य करता रहा।

दिन भर बढ़त और गिरावट के बीच झूलने के बाद, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 57.87 अंक या 0.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,102.10 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 593.85 अंकों के उतार-चढ़ाव के साथ 82,370.38 के उच्च स्तर और 81,776.53 के निम्न स्तर तक गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 32.85 अंक या 0.13 प्रतिशत गिरकर 25,169.50 पर आ गया। विश्लेषकों ने कहा कि आॅटो और चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खरीदारी से नुकसान कम हुआ।

इन कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट

सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, इटरनल और आईटीसी सबसे ज्यादा पिछड़े। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में बिकवाली से भी प्रमुख सूचकांकों में गिरावट आई। हालांकि, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति और भारतीय स्टेट बैंक लाभ में रहे।

रुपया अब तक के निम्न स्तर पर पहुंचा

आईटी और ब्लू-चिप निजी बैंकिंग शेयरों में बिकवाली और अमेरिकी एच-1बी वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी से जुड़ी चिंताओं के बीच विदेशी फंडों की निकासी से यह गिरावट आई। मंगलवार को कारोबार के दौरान रुपया 52 पैसे टूटकर 88.82 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर पर आ गया।

सोमवार को निवेशकों ने 2910 करोड़ निकाले

भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों में लगातार घबराहट का माहौल बना हुआ है। इसी के चलते निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। सोमवार को 2,910 करोड़ रुपये निकाल लिए। यह निकासी बताती है कि वैश्विक नीतिगत झटके किस तरह भारत के वित्तीय बाजारों पर दबाव में बदल सकते हैं, इससे रुपये में गिरावट जारी रहेगी।

सोना और चांदी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे

राजधानी दिल्ली में मंगलावर को सोने की कीमत 2,700 रुपए की तेजी के साथ 1,18,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। वहीं अमेरिकी एच-1बी वीजा शुल्क वृद्धि के कारण रुपया नए निचले स्तर पर पहुंच गया। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,650 रुपए की तेजी के साथ 1,18,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 3,220 रुपए की तेजी के साथ 1,39,600 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

