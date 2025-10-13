Share Market Update : भारतीय शेयर बाजार की नकारात्मक साप्ताहिक शुरुआत

सोमवार को सेंसेक्स 173.77 व निफ्टी 58 अंक आया नीचे

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : विश्व की दो आर्थिक महाशक्तियों के बीच शुरू हुए नए टैरिफ विवाद का असर जहां उनके शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है वहीं विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्टÑपति ने जैसे ही पिछले सप्ताह चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी तो अमेरिका के शेयर बाजार में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी।

उसी गिरावट का असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। सोमवार को सुबह शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुला और पूरा दिन लाल निशान पर ही कारोबार होता रहा। इस दौरान विशेषकर आईटी और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली दिखी। इसके बाद वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के कारण सोमवार को प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई।

शेयर बाजार में इतनी गिरावट दर्ज की गई

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 173.77 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 82,327.05 अंक पर बंद हुआ, जिससे दो दिन से जारी तेजी थम गई। कारोबार के दौरान यह 457.68 अंक या 0.55 प्रतिशत गिरकर 82,043.14 अंक पर आ गया।

50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 58 अंक या 0.23 प्रतिशत गिरकर 25,227.35 पर आ गया, क्योंकि इसके 30 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, 19 लाभ में रहे और एक अपरिवर्तित रहा। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयर रहे। हालांकि, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक लाभ में रहे।

सोने और चांदी की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंची

त्योहार और शादियों के मौसम में जबरदस्त मांग और अमेरिका-चीन के बीच शुरू हुए नए व्यापारिक युद्ध के चलते सोने और चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड स्तर को छू रही हैं। यही कारण है कि सोमवार को दिल्ली में सोने की कीमत 1,950 रुपए की तेजी के साथ 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। हाजिर बाजारों में चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखी गई। सोमवार को चांदी 7,500 रुपए उछलकर 1,79,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

शुक्रवार को इतनी थी दोनों की कीमत

शुक्रवार को यह 1,71,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शुक्रवार को 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,950 रुपए की तेजी के साथ 1,27,350 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले बाजार सत्र में यह पीली धातु 1,25,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।