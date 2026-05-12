Neetu Kapoor Romantic Song: ससुर’ संग रोमांस कर सुर्खियों में आई थीं नीतू कपूर, 50 साल बाद भी सुपरहिट है ये गाना

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Mohit Saini
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Neetu Kapoor Romantic Song: ससुर’ संग रोमांस कर सुर्खियों में आई थीं नीतू कपूर, 50 साल बाद भी सुपरहिट है ये गाना
Neetu Kapoor Romantic Song: ससुर’ संग रोमांस कर सुर्खियों में आई थीं नीतू कपूर, 50 साल बाद भी सुपरहिट है ये गाना

Neetu Kapoor Romantic Song: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस नीतू कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा उनकी आने वाली फिल्म ‘दादी की शादी’ को लेकर है, जिससे उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं। हालांकि, इस उत्साह के बीच, फैंस एक बार फिर नीतू कपूर के 1970 के दशक के सबसे यादगार ऑन-स्क्रीन रोमांस में से एक को याद कर रहे हैं।


इस पुरानी बॉलीवुड कहानी को और भी दिलचस्प बात यह बनाती है कि नीतू कपूर ने एक बार उस शख्स के साथ रोमांटिक लीड रोल निभाया था, जो शादी के बाद उनके ‘ससुर के भाई’ बन गए थे — दिग्गज एक्टर शशि कपूर।

वह रोमांटिक गाना जो आज भी दिलों पर राज करता है

साल 1975 में, नीतू कपूर बॉलीवुड की मशहूर फिल्म ‘दीवार’ में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ नज़र आई थीं।

इस फिल्म में, नीतू और शशि कपूर ने प्रेमियों का किरदार निभाया था, और ‘कह दूं तुम्हें या चुप रहूं’ गाने में उनकी केमिस्ट्री दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी।

लगभग पांच दशक बीत जाने के बाद भी, यह गाना बॉलीवुड संगीत प्रेमियों के बीच आज भी बहुत लोकप्रिय है। फैंस आज भी इस गाने में दोनों सितारों की प्यारी केमिस्ट्री, क्लासिक रोमांस और सहज स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ करते हैं।

नीतू कपूर ने शादी से पहले शशि कपूर के साथ काम किया था

दिलचस्प बात यह है कि नीतू कपूर ने बाद में 1980 में ऋषि कपूर से शादी कर ली। चूंकि शशि कपूर, ऋषि कपूर के पिता राज कपूर के छोटे भाई थे, इसलिए शादी के बाद वह नीतू कपूर के ससुर के भाई बन गए।

बॉलीवुड का यह अनोखा रिश्ता आज भी फैंस को हैरान कर देता है। ऋषि कपूर से शादी करने से पहले, नीतू कई फिल्मों में शशि कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी थीं और रोमांटिक सीन भी कर चुकी थीं, जिनमें ये फिल्में शामिल हैं:

कभी कभी
दूसरा आदमी
दुनिया मेरी जेब में

उस दौर में उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को सबसे खूबसूरत और आकर्षक जोड़ियों में से एक माना जाता था।

‘दीवार’ एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई

यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म ‘दीवार’ हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक बन गई। इस फ़िल्म ने न सिर्फ़ बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, बल्कि दर्शकों को ऐसी यादगार परफ़ॉर्मेंस और सदाबहार गाने भी दिए, जिन्हें आज भी सराहा जाता है।

कपूर परिवार का भावनात्मक सफ़र

नीतू कपूर और ऋषि कपूर बाद में बॉलीवुड के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक बन गए। वे अभिनेता रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी के माता-पिता हैं।

साल 2020 में, कपूर परिवार को एक दिल तोड़ने वाला झटका लगा, जब ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में बीमारी से जूझते हुए गुज़र गए। उनके निधन से परिवार और पूरे फ़िल्म जगत को गहरा सदमा लगा।

आज भी, नीतू कपूर फ़िल्मों और टेलीविज़न में सक्रिय हैं; वे कपूर परिवार की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ा रही हैं और साथ ही बॉलीवुड की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बनी हुई हैं।

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