Neetu Bisht Harassment on Road: वीडियो देख सन्न रह गए फैंस! आधी रात सड़क पर यूट्यूबर नीतू बिष्ट के साथ क्या हुआ?

Neetu Bisht Harassment on Road: यूट्यूबर नीतू बिष्ट पर युवकों ने हमला किया: पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट के साथ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिससे उनके फैंस गुस्से में और परेशान हैं। नीतू, जिनके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ने आरोप लगाया कि देर रात सड़क पर कुछ युवकों के एक ग्रुप ने उन्हें परेशान किया और उनका पीछा किया।

नीतू के मुताबिक, यह घटना कुछ दिन पहले हुई जब वह DND फ्लाईओवर से ग्रेटर नोएडा जा रही थीं। आरोप है कि कुछ युवकों की एक कार ने काफी दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया और सड़क पर उनके साथ बदतमीजी की।

नीतू बिष्ट ने वायरल वीडियो में अपना अनुभव बताया

Delhi se Noida tak Neetu Bisht ko chase kiya gaya. Lakhan ne mauke par pahunch kar system check diya. Video mein gunde saaf dikh rahe hain—inka “illaj” hona zaroori hai. Stay safe, creators!#NeetuBisht #LakhanRawat #Noida @noidapolice pic.twitter.com/foBZMy0j1i — prachi yadav (@Prachi_yadavvv) January 30, 2026

नीतू बिष्ट द्वारा मौके से शेयर किया गया एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। क्लिप में, उन्हें उस भयानक अनुभव को बताते हुए देखा जा सकता है, जो अभी-अभी हुआ था, जिससे वह साफ तौर पर सदमे में थीं।

नीतू ने दावा किया कि युवकों ने बार-बार उनकी कार रोकने की कोशिश की, उन पर चिल्लाया और बहुत ही अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया। बार-बार उन्हें रोकने के लिए कहने के बावजूद, स्थिति और खराब होती गई।

वीडियो में, नीतू को यह कहते हुए सुना जा सकता है: “वे लगातार चिल्ला रहे थे ‘गाड़ी रोको, गाड़ी रोको।’ उनका व्यवहार बहुत ही बुरा था। मैं बता भी नहीं सकती कि हम कितने डरे हुए थे। उन्होंने हमारी गाड़ी को टक्कर मारने की भी कोशिश की।”

पति लखन ने और डिटेल्स बताए

नीतू के पति लखन ने भी घटना के बारे में बताते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि आरोपी होंडा सिटी कार में यात्रा कर रहे थे और आरोप है कि पीछा करने के दौरान उन्होंने दो बार उनकी कार को टक्कर मारी। घटना के बाद, कपल ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। लखन के मुताबिक, आरोपियों का बाद में पता लगाया गया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

माफी मांगने के बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया

लखन ने आगे बताया कि शुरुआत में कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा पर चर्चा हुई थी, लेकिन आखिरकार माफी मांगने के बाद आरोपियों को छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा किया कि युवक छात्र लग रहे थे, और परिवार ने मामला आगे न बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनका करियर खराब हो सकता है।

फैंस ने सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की

वीडियो सामने आने के बाद, फैंस ने सोशल मीडिया पर गुस्से और चिंता के मैसेज की बाढ़ ला दी, और सड़कों पर महिलाओं की बेहतर सुरक्षा और ऐसे व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और उत्पीड़न, खासकर देर रात यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

