दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होना है री-एग्जाम

NEET-UG re-exam, (आज समाज), नई दिल्ली: नीट-यूजी की आज होने वाली दोबारा परीक्षा के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा-व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक री-एग्जाम होना है और परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और लॉजिस्टिकल इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कई केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के इन कड़े इंतजामों के साथ-साथ, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए एक केंद्र के बाहर खास कूलिंग ज़ोन भी बनाए हैं।

छात्रों से चेन और अन्य प्रतिबंधित सामान हटवाए

परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और उनके माता-पिता व परिवार के सदस्यों की सुविधा के लिए खास इंतज़ार करने की व्यवस्था की गई है। रायचूर में, परीक्षा कर्मचारियों ने छात्रों से चेन और अन्य प्रतिबंधित सामान हटाने को कहा। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच और सुरक्षा चेकिंग कर रहे हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं दीं

मंगलौर में, बालमट्टा स्थित गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर विमेन में परीक्षा की तैयारियां ज़ोरों पर हैं, जो परीक्षा केंद्रों में से एक है। प्रश्न पत्रों को सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में केंद्रों तक पहुंचाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राज्य सरकारों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर भरोसा जताया। उन्होंने नीट-यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि उन्हें बिना किसी चिंता या डर के परीक्षा देनी चाहिए।

22.79 लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद

भारत के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों और विदेशों में 14 केंद्रों पर परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। कथित पेपर लीक की वजह से परीक्षा का समय बदलना पड़ा और इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कई गिरफ्तारियां की हैं। सीबीएसई के छात्रों को री-इवैल्यूएशन (पुनर्मूल्यांकन) प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था।

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