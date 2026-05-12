NEET Exam Cancelled: लाखों छात्रों को बड़ा झटका! पेपर लीक के बाद रद्द हुई NEET 2026 परीक्षा

By
Mohit Saini
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NEET Exam Cancelled: लाखों छात्रों को बड़ा झटका! पेपर लीक के बाद रद्द हुई NEET 2026 परीक्षा
NEET Exam Cancelled: लाखों छात्रों को बड़ा झटका! पेपर लीक के बाद रद्द हुई NEET 2026 परीक्षा

NEET Exam Cancelled: 3 मई को हुई NEET (UG) 2026 परीक्षा को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा अब नई तारीखों पर फिर से आयोजित की जाएगी, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी।

मामले की गंभीरता को बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार ने लीक के पीछे कथित गड़बड़ियों और संभावित संगठित चीटिंग नेटवर्क की डिटेल्ड जांच के लिए पूरा मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया है।

ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार, NTA ने CBI के साथ पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है और जांच के लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल डेटा, रिकॉर्ड और दूसरे सबूत देगी। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने और भारत की सबसे बड़ी एंट्रेंस परीक्षाओं में से एक की क्रेडिबिलिटी की रक्षा करने के लिए कमिटेड है।

एग्जामिनेशन फीस रिफंड कर दी जाएगी

लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत देते हुए, अधिकारियों ने साफ किया कि कैंडिडेट्स को री-एग्जामिनेशन के लिए दोबारा रजिस्टर नहीं करना होगा, और न ही उनसे कोई एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी। इसके अलावा, स्टूडेंट्स द्वारा पहले ही दी गई एग्जामिनेशन फीस कथित तौर पर रिफंड कर दी जाएगी।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब राजस्थान और उत्तराखंड से आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एग्जाम से पहले सर्कुलेट हो रहे कई क्वेश्चन पेपर और वीडियो असली NEET 2026 पेपर से काफी मिलते-जुलते थे। इन आरोपों के बाद, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने संदिग्ध लीक की पूरी जांच शुरू की।

सीनियर अधिकारियों ने बताया कि जांच करने वालों को 400 से ज़्यादा सवालों वाला एक सेट मिला है, जो कथित तौर पर एग्जाम से कुछ दिन पहले सर्कुलेट किया गया था। हैरानी की बात यह है कि 100 से ज़्यादा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल असली एग्जाम में पूछे गए सवालों से काफी मिलते-जुलते पाए गए, जिससे गहरी साज़िश का डर पैदा हो गया।

महाराष्ट्र के लातूर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े क्वेश्चन सेट की फोटोकॉपी और वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शक और बढ़ गया। जांच करने वाले अब यह जांच कर रहे हैं कि क्या कई राज्य एक बड़े ऑर्गनाइज़्ड लीक नेटवर्क से जुड़े थे।

इससे पहले, NTA ने दावा किया था कि 3 मई की एग्जाम “सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल” के तहत हुई थी और सभी सेंटर्स पर आसानी से हुई। हालांकि, बाद में एजेंसी ने माना कि 7 मई की रात को संदिग्ध इनपुट मिले थे, जिन्हें इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और ज़रूरी कार्रवाई के लिए तुरंत सेंट्रल एजेंसियों को भेज दिया गया था।

हालांकि गिरफ्तारी या रेड के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी पब्लिक में नहीं दी गई है, लेकिन अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि जांच जारी है और कई एजेंसियां ​​कथित NEET 2026 पेपर लीक स्कैंडल के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक्टिवली काम कर रही हैं।

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