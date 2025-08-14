Neeraj Chopra Wife: 1.5 करोड़ का ऑफर ठुकराकर नीरज चोपड़ा की पत्नी ने उठाया बड़ा कदम, वजह जानकर चौंक जाएंगे 

Neeraj Chopra Wife (आज समाज), नई दिल्ली: भारत के गोल्डन बॉय और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा मैदान में भाले से इतिहास रच रहे हैं, तो उनकी पत्नी हिमानी मोर बिजनेस की पिच पर उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका से डबल MBA कर चुकीं हिमानी ने हाल ही में 1.5 करोड़ रुपये का आकर्षक जॉब ऑफर ठुकरा दिया। वजह? अब वह अपने पति के स्पोर्ट्स बिजनेस, ब्रांड मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट्स को खुद संभालेंगी।

बचपन से ही खेलों के माहौल में पली-बढ़ीं

हरियाणा के सोनीपत में जन्मी हिमानी मोर बचपन से ही खेलों के माहौल में पली-बढ़ीं। चौथी क्लास से टेनिस खेलना शुरू किया और 2018 में प्रोफेशनल टेनिस में डेब्यू किया।

ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (AITA) सिंगल्स में 42वीं और डबल्स में 27वीं राष्ट्रीय रैंकिंग। 14 हफ्तों तक महिला डबल्स में टॉप-30 पोज़िशन। भारत का प्रतिनिधित्व वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किया। अमेरिका में सक्रिय रूप से खेलीं और कोचिंग का अनुभव भी हासिल किया।

शैक्षणिक उपलब्धियों की बात करें तो, हिमानी ने फ्रैंकलिन पियर्स यूनिवर्सिटी (न्यू हैम्पशायर) से स्पोर्ट्स एंड फिटनेस मैनेजमेंट और HR मैनेजमेंट में डबल MBA किया है। इसके अलावा, उन्होंने साउथ-ईस्टर्न लुइसियाना यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की। अमेरिका में वह महिला टेनिस टीम की मैनेजर और असिस्टेंट कोच भी रहीं।

स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट में हिमानी की अहम भूमिका

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू ₹335 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ एंडोर्समेंट से ही वह सालाना ₹4 करोड़ कमा रहे हैं। हाल ही में ऑडी इंडिया ने उन्हें अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया। अब इन ब्रांड डील्स और बड़े स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के मैनेजमेंट में हिमानी की अहम भूमिका होगी।

नीरज और हिमानी ने जनवरी में की थी शादी

नीरज और हिमानी ने 14-16 जनवरी 2025 के बीच हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी। शादी के तुरंत बाद दोनों अमेरिका चले गए। 7 महीने गुजरने के बाद भी सोनीपत में रिसेप्शन नहीं हुआ है। इस समय हिमानी यूरोप में नीरज के साथ रह रही हैं और उनकी ट्रेनिंग, डाइट और इवेंट मैनेजमेंट देख रही हैं।

5 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में ‘नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन थ्रो’ का आयोजन हुआ। इसमें नीरज ने होस्ट और खिलाड़ी दोनों की भूमिका निभाई। JSW स्पोर्ट्स के सहयोग से इस इवेंट को हर साल आयोजित करने की योजना है।