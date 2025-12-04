Neelam Upadhyay Bikini: बिकिनी में प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम उपाध्याय ने ढाया कहर, फैंस भर रहे आहें

Neelam Upadhyay Bikini: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास अक्सर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने काम के लिए सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन इस बार उनके परिवार की सदस्य लाइमलाइट चुरा रही हैं। प्रियंका की जेठानी और पॉपुलर साउथ इंडियन एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय इन दिनों अपनी लेटेस्ट ग्लैमरस बिकिनी फोटोज़ से इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं।

सोशल मीडिया पर धूम

View this post on Instagram A post shared by Neelam Upadhyaya (@neelamupadhyaya)

जैसे ही नीलम ने ये शानदार तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कीं, फैंस पागल हो गए। कमेंट सेक्शन में आग और लाल दिल वाले इमोजी की बाढ़ आ गई, फॉलोअर्स उनकी बोल्डनेस, शानदार फिटनेस और आसान स्टाइल की तारीफ कर रहे थे।

शानदार बिकिनी पोज़

स्टाइलिश बिकिनी पहने, नीलम कई तरह के पोज़ देती हैं—कभी कॉन्फिडेंस से खड़ी, कभी कैजुअली बैठी—हर फ्रेम ग्लैमर बिखेर रहा है। उन्होंने अपने लुक को शानदार गॉगल्स के साथ पेयर किया, जिससे सैस का एक्स्ट्रा डोज़ आ गया। उनके बोल्ड अवतार ने सच में फैंस को दीवाना बना दिया है।

फैशन आइकन और फिटनेस की शौकीन

अपनी एक्टिंग स्किल्स के अलावा, नीलम उपाध्याय अपने शानदार फैशन सेंस और फिटनेस के प्रति डेडिकेशन के लिए जानी जाती हैं। मल्टीकलर बिकिनी और खुले बालों में, एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही हैं और एक बार फिर साबित करती हैं कि वह एक सच्ची स्टाइल आइकन क्यों हैं।

पति सिद्धार्थ के साथ रोमांटिक पल

अपनी सोलो तस्वीरों के साथ, नीलम ने अपने पति सिद्धार्थ के साथ एक प्यारी सी फोटो भी शेयर की। इमेज में, वह स्काई-ब्लू ड्रेस पहने हुए देखी जा सकती हैं, जबकि सिद्धार्थ ने सफेद टी-शर्ट में उनके लुक को पूरा किया है। इस तस्वीर में कपल की केमिस्ट्री ने भी ऑनलाइन दिल जीत लिया है।

अपनी बोल्ड तस्वीरों, ग्लैमरस स्टाइल और चार्मिंग पर्सनैलिटी के साथ, नीलम उपाध्याय साफ तौर पर स्पॉटलाइट में अपने पल का आनंद ले रही हैं—और फैंस इसे देखकर तृप्त नहीं हो पा रहे हैं।