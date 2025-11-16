Neelam Giri की लव-मैरिज का हुआ चौंकाने वाला अंत, मां और बहन निशा का खुलासा

Neelam Giri: भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी, जो हाल ही में बिग बॉस 19 से बाहर हुईं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं – इस बार अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर। बिग बॉस के घर में लगभग ढाई महीने बिताने के बाद, 9 नवंबर के वीकेंड का वार एपिसोड में अभिषेक बजाज के साथ उन्हें घर से बाहर कर दिया गया।

इस दौरान, अभिनेत्री की पुरानी शादी की तस्वीरें वायरल हुईं, जिससे प्रशंसकों में उत्सुकता बढ़ गई। अब, नीलम की माँ और बड़ी बहन निशा ने उनकी शादी के बारे में खुलकर बात की है, और पुष्टि की है कि जनता से कुछ भी छिपाया नहीं गया था।

नीलम ने बिग बॉस में अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की

बिग बॉस के घर के अंदर, नीलम ने प्रतियोगी तान्या मित्तल को बताया था कि वह एक बार शादीशुदा थीं, लेकिन उस रिश्ते में खुश नहीं थीं। उन्होंने कहा कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने और तलाक लेने का फैसला किया, और इसे अपने जीवन के सबसे कठिन फैसलों में से एक बताया। नीलम ने यह भी स्वीकार किया कि शादी करना उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी।

नीलम की माँ ने प्रेम विवाह की पुष्टि की

द रनिंग न्यूज़ से बातचीत में, नीलम की माँ से पूछा गया कि क्या उनकी बेटी की पहले भी शादी हुई थी। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा — “हाँ, उसकी पहले भी शादी हुई थी। यह एक प्रेम विवाह था।” बहन निशा कहती हैं, “शादी पूरी तरह से सही नहीं थी” उनकी बड़ी बहन निशा ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा — “यह उनका निजी मामला है, इसलिए बेहतर होगा कि वह खुद ही बोलें।

बिग बॉस में आने से पहले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने इसे कभी नहीं छिपाया। लेकिन हाँ, उनकी शादी पूरी तरह से सही नहीं थी — चीजें जटिल थीं। जब वह तैयार होंगी, तब वह इसके बारे में बात करेंगी।”

नीलम गिरी के परिवार के बारे में

नीलम गिरी के चार भाई-बहन हैं — उनकी बड़ी बहन निशा, वह खुद और उनके जुड़वां भाई, दोनों ही शादीशुदा हैं। अभिनेत्री का जन्म 19 जून, 1997 को भूटान में हुआ था और उनका पालन-पोषण उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ। उनके पिता एक हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। हाल ही में उनकी शादी की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, जिससे प्रशंसकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच काफी चर्चा हुई।