Bigg Boss 19 से बाहर आते ही Neelam Giri का हॉट धमाका! ‘सूट में लागब ऐश्वर्या’ से मचा रहीं इंटरनेट पर तूफ़ान

Neelam Giri: भोजपुरी सिनेमा की उभरती हुई सनसनी नीलम गिरी भले ही बिग बॉस 19 से बाहर हो गई हों, लेकिन उनकी प्रसिद्धि एक नए स्तर पर पहुँच गई है। इसका सबूत? उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग और घर से निकलते ही उनके काम की लाइनअप।

अभिनेत्री एक पल भी बर्बाद नहीं कर रही हैं—वह बिग बॉस की लोकप्रियता को सीधे अपने करियर में उतार रही हैं, लगातार दो प्रोजेक्ट्स और नए-नए लुक्स से प्रशंसकों को चौंका रही हैं।

नीलम गिरी ने अपने नए गाने से मचाई धूम

उनका नवीनतम म्यूजिक वीडियो, “सूट में लगब ऐश्वर्या”, जो 17 नवंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था, इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। इस गाने में नीलम गिरी सुपरस्टार प्रवेश लाल यादव के साथ हैं, और प्रशंसक उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से खूब प्रभावित हो रहे हैं।

इस गाने को मशहूर कलाकार शिल्पी राज ने गाया है, जिनकी दमदार आवाज़ माहौल को और भी बेहतर बना देती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रवेश लाल यादव ने न सिर्फ़ इस वीडियो में अभिनय किया है, बल्कि उन्होंने इसे अपनी आवाज़ भी दी है और इसे प्रोड्यूस भी किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है!

इमोशनल ड्रामा “मनमोहिनी” जल्द आ रही है

अगर आप नीलम गिरी के प्रशंसक हैं, तो एक और खुशखबरी है। वायरल गाने के साथ-साथ, उनकी आगामी फिल्म “मनमोहिनी” भी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही प्रशंसक इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। राज कुमार द्वारा निर्देशित, यह फिल्म भावनात्मक गहराई से भरपूर है और संवेदनशील विषयों को उजागर करती है।

कहानी क्या है?

मनमोहिनी एक ऐसी युवा लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यह फिल्म कठोर सामाजिक वास्तविकताओं और आम लोगों के संघर्षों पर प्रकाश डालती है। इस फिल्म के साथ, नीलम गिरी ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ ग्लैमर के बारे में नहीं सोचतीं – वह प्रभावशाली, गंभीर कहानियां भी चुनती हैं जो वास्तविक मुद्दों को उजागर करती हैं।