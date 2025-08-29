Neelam Giri Songs: नीलम गिरी और खेसारी का रोमांस, “कमरिया में पीर” बना सुपरहिट

Neelam Giri Songs, (आज समाज), नई दिल्ली: नीलम गिरी अपनी कही बातों पर खरी उतर रही हैं। उन्होंने मंच पर धूम मचाने का वादा किया था, और उन्होंने वैसा ही किया। भोजपुरी की इस हसीना ने रविवार रात बिग बॉस 19 में धमाकेदार एंट्री की।

और अगली ही सुबह सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ उनका नया गाना “कमरिया में पीर” रिलीज़ हुआ, जिसने देखते ही देखते रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिलीज़ होने के सिर्फ़ 8 घंटों के अंदर ही इस गाने ने YouTube पर 10 लाख व्यूज़ पार कर लिए।

सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज़ हुआ यह रोमांटिक डांस ट्रैक पति-पत्नी की मस्ती भरी नोकझोंक से भरपूर है, जिसने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

अब तक, इस वीडियो को 11.2 लाख व्यूज़, 69 हज़ार लाइक्स और 15 हज़ार कमेंट्स मिल चुके हैं। यह इस बात का सबूत है कि नीलम और खेसारी की ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया है।

इस गाने के पीछे खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की भावपूर्ण आवाज़ें हैं, जिसके बोल निर्जला एनके ने लिखे हैं और संगीत मधुकर आनंद ने दिया है। सुमित कुमार और रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित इस वीडियो में नीलम और खेसारी एक मज़ेदार लेकिन भावुक पति-पत्नी की भूमिका में हैं।

बिग बॉस 19 में नीलम गिरी

दिलचस्प बात यह है कि बिग बॉस 19 में नीलम की एंट्री ने पहले ही धूम मचा दी है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने एक खास वीडियो संदेश के ज़रिए उनका परिचय कराया,

जबकि नीलम ने खुद “कटी रात माने खेतों में” और पुष्पा 2 के “किसी गाने” जैसे ट्रेंडिंग ट्रैक्स पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से ग्रैंड प्रीमियर स्टेज पर धूम मचा दी। नीलम ने न सिर्फ़ बिग बॉस के घर में भोजपुरी ग्लैमर का तड़का लगाया है, बल्कि अपनी चार्टबस्टर रिलीज़ से इंटरनेट पर भी तहलका मचा दिया है।