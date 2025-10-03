 Neelam Giri Dance: बैंगनी साड़ी में नीलम गिरी का धमाकेदार डांस, किलर मूव्स ने लूटी महफिल

Neelam Giri Dance: भोजपुरी अभिनेत्री और बिग बॉस फेम नीलम गिरी ने एक बार फिर अपने नए डांस रील से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। अपने ग्लैमरस लुक और सिज़लिंग परफॉर्मेंस के लिए मशहूर, नीलम ने एक खूबसूरत बैंगनी साड़ी में लोकप्रिय भोजपुरी गाने “दिल दिल्ली ले गईला पिया” पर थिरकते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है।

नीलम के डांस रील वायरल

यह रील, जो इस समय ऑनलाइन धूम मचा रही है, नीलम के बोल्ड एक्सप्रेशन और बेबाक मूव्स को दिखाती है। उनके खूबसूरत लेकिन जोशीले डांस स्टाइल और उनके पारंपरिक देसी लुक ने उनके फैन्स को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनकी दिलकश मुस्कान से लेकर उनके कातिलाना ठुमकों तक, नीलम का यह रील इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है और कुछ ही घंटों में इसे हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं।

प्रशंसक उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे

वीडियो लाइव होते ही, प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में दिल और आग वाले इमोजी की बाढ़ ला दी। कई लोगों ने साड़ी में उनकी असली दिवा जैसी दिखने के लिए उनकी तारीफ़ की, तो कुछ उनके ऊर्जा से भरपूर मूव्स की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। एक प्रशंसक ने लिखा, “नीलम, आप भोजपुरी रील्स की रानी हैं!” एक और ने लिखा, “ये मूव्स स्क्रीन पर आग लगा देते हैं।” ज़ाहिर है, उनके प्रशंसक उनके आकर्षण और शान से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं।

स्टाइल और परफॉर्मेंस – एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन

फैशन और डांस की बात करें तो नीलम गिरी हमेशा से ही एक ट्रेंडसेटर रही हैं। चाहे पारंपरिक साड़ियाँ हों, ग्लैमरस गाउन हों या ट्रेंडी वेस्टर्न आउटफिट, वह हर लुक को परफेक्शन के साथ कैरी करना बखूबी जानती हैं। अपने भावपूर्ण नृत्य के साथ इस बैंगनी साड़ी वाले अवतार में, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फ़ॉलो की जाने वाली भोजपुरी अभिनेत्रियों में से एक क्यों माना जाता है।

बढ़ती लोकप्रियता

हिट भोजपुरी गानों में अभिनय करने से लेकर रियलिटी शो में पसंदीदा बनने तक, नीलम गिरी की लोकप्रियता आसमान छू रही है। उन्होंने न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में, बल्कि दुनिया भर के भोजपुरी दर्शकों के बीच भी एक मज़बूत प्रशंसक आधार बनाया है। जब भी वह कोई नया रील रिलीज़ करती हैं, वह तुरंत ट्रेंड करने लगता है, जिससे डिजिटल जगत में उनके बढ़ते प्रभाव का प्रमाण मिलता है।

इस नए वायरल वीडियो के साथ, नीलम गिरी ने एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा दी है, और उनके प्रशंसक उनके अगले धमाकेदार प्रदर्शन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।