Neelam Giri Dance: गुलाबी साड़ी में झूमी नीलम गिरि, फैंस बोले – अदाएं तो कमाल की हैं

Neelam Giri Dance, आज समाज, नई दिल्ली: बिग बॉस फेम और लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेत्री नीलम गिरी ने एक बार फिर अपने मनमोहक डांस से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। अभिनेत्री का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भोजपुरी के हिट गाने “गुलरी के फूल” पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। खूबसूरत गुलाबी साड़ी में सजी नीलम किसी जादू से कम नहीं लग रही हैं, और फैन्स उनके आकर्षण और नज़ाकत से मंत्रमुग्ध हो रहे हैं।

ग्लैमर का संगम

वायरल वीडियो में, नीलम पारंपरिक अंदाज़ और आधुनिक अंदाज़ का मिश्रण करते हुए अपने बेजोड़ डांस कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी भावपूर्ण आँखें, चंचल हाव-भाव और मनमोहक हरकतें गाने की जीवंत लय के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं। गुलाबी साड़ी में जिस तरह से वह खुद को प्रस्तुत करती हैं, वह उनकी खूबसूरती में चार चाँद लगा देता है, जिससे परफॉर्मेंस में एक उत्सव और मनमोहक माहौल बन जाता है।

प्रशंसक कर रहे हैं वाह-वाह

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी। कई लोगों ने उनके “शानदार एक्सप्रेशन्स” और “नखरे वाली अदाएं” की तारीफ की, जबकि अन्य ने कहा कि वह पारंपरिक पोशाक में बिल्कुल सपने जैसी लग रही थीं। कुछ ने तो यह भी कहा कि नीलम के डांस मूव्स ने उन्हें यह क्लिप बार-बार देखने पर मजबूर कर दिया है।

एक बार फिर वायरल सनसनी

यह पहली बार नहीं है जब नीलम गिरी ने इंटरनेट पर धूम मचाई हो। अपनी जीवंत उपस्थिति और सहज अभिनय के लिए जानी जाने वाली, वह सोशल मीडिया पर सबसे पसंदीदा भोजपुरी अभिनेत्रियों में से एक बन गई हैं। हर नए रील या वीडियो के साथ, वह यह साबित करती रहती हैं कि उनकी लोकप्रियता कोई संयोग नहीं है—यह उनका समर्पण, ऊर्जा और अनोखा अंदाज़ है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है।