Neelam Giri and Kunika Sadanand Dance: नीलम गिरि–कुनिका सदानंद के ठुमकों से गरमाया डांस फ्लोर, फरहाना भट्ट की पार्टी में धमाल

Neelam Giri and Kunika Sadanand Dance Video: बिग बॉस 19 भले ही खत्म हो गया है, लेकिन शो से जुड़े स्टार्स अभी भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। विनर गौरव खन्ना के सेलिब्रेशन और मेकर्स के ऑफिशियल सक्सेस पार्टी करने के बाद, रनर-अप फरहाना भट्ट ने अपनी ग्रैंड पार्टी होस्ट करके दिल जीत लिया। पार्टी में कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे, लेकिन नीलम गिरी और कुनिका सदानंद ने अपने एनर्जेटिक डांस मूव्स से सबका ध्यान खींचा।

नीलम गिरी और कुनिका सदानंद ने शो चुरा लिया

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

फरहाना भट्ट की सक्सेस पार्टी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और फैंस से उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है। गौरव खन्ना और तान्या मित्तल को छोड़कर शो के लगभग सभी कंटेस्टेंट पार्टी में शामिल हुए।

पैपराज़ो विरल भयानी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो ने फैंस को खुश कर दिया है। क्लिप में, नीलम और कुनिका कैमरे के लिए एक साथ पोज़ देती दिख रही हैं। नीलम ब्लैक हाई-थाई स्लिट ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जबकि कुनिका खूबसूरत पिंक लहंगे में सबका ध्यान खींच रही हैं।

जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, कुनिका नीलम को इशारा करती हैं, दोनों ज़ोर से हंसने लगती हैं, और कुनिका अचानक पैपराज़ी के सामने ही डांस करने लगती हैं। इसके तुरंत बाद, दोनों एक्ट्रेस पवन सिंह के एक पॉपुलर गाने पर एक साथ थिरकती हैं, और हंसते हुए और उस पल का आनंद लेते हुए अपनी एनर्जी और खुशी बिखेरती हैं।

कमेंट सेक्शन में फैंस ने प्यार बरसाया

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में दिल और आग वाले इमोजी डाल दिए हैं। कई फैंस ने पवन सिंह की तस्वीरें भी शेयर कीं, जबकि एक यूजर ने लिखा, “सुपरस्टार पवन सिंह ने इस पल को और भी मज़ेदार बना दिया!”

गौरव खन्ना और तान्या मित्तल ने पार्टी नहीं की

जहां कई स्टार्स फरहाना भट्ट की पार्टी में शामिल हुए, वहीं बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना बिल्कुल गायब थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि शो के दौरान फरहाना के साथ उनके रिश्ते में खटास थी, जो उनके न आने का कारण हो सकता है। इसी तरह, तान्या मित्तल भी इवेंट में नहीं आईं, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि वह शो के बाद बिग बॉस 19 के किसी भी कंटेस्टेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगी।