Neela Drum Case Web Series: मेरठ मर्डर केस पर OTT की नई सीरीज, ‘हनीमून से हत्या’ में खुलेगा नीले ड्रम का राज

Neela Drum Case Web Series: उत्तर प्रदेश का चौंकाने वाला मेरठ सौरभ मर्डर केस—एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी—अब एक रोमांचक ट्रू-क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में बदल गया है। ZEE5 रियल-लाइफ वैवाहिक हत्या के मामलों पर आधारित एक ओरिजिनल डॉक्यू-सीरीज़ ‘हनीमून से हत्या’ रिलीज़ करने वाला है, जिसमें कुख्यात मेरठ की घटना भी शामिल है।

‘हनीमून से हत्या’ किस बारे में है?

जैसा कि नाम से पता चलता है, ‘हनीमून से हत्या’ उन कहानियों को दिखाती है जो शादी और रोमांस से शुरू होती हैं लेकिन भयानक अपराधों में बदल जाती हैं। यह सीरीज़ उन मामलों की गहराई से जांच करती है जहां पत्नियों ने कथित तौर पर अपने पतियों की हत्या की, शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर उन काले इरादों तक की परतों को खोलती है जो क्रूर कृत्यों की वजह बने।

यह डॉक्यूमेंट्री आरोपी की मनोवैज्ञानिक स्थिति की गहराई से पड़ताल करती है, ऐसे अपराधों के पीछे के परेशान करने वाले कारणों की खोज करती है—जिसमें जुनून और सत्ता संघर्ष से लेकर धोखा और लंबे समय से दबे हुए सदमे तक शामिल हैं।

रिलीज़ डेट, एपिसोड और भाषा

रिलीज़ डेट: 9 जनवरी, 2026

प्लेटफ़ॉर्म: ZEE5

एपिसोड: 5

भाषा: हिंदी

सच्ची कहानियों पर आधारित

यह दमदार सीरीज़ असली इंटरव्यू, खोजी कहानी कहने और नाटकीय री-एनेक्टमेंट को मिलाकर उन महिलाओं की परेशान करने वाली यात्राओं को दिखाती है जिन्होंने वैवाहिक हत्याएं कीं। सिर्फ़ अपराध पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह शो उन जटिल भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कारकों को समझने का लक्ष्य रखता है जो देखने में “सामान्य” शादियों के पीछे होते हैं जो जानलेवा बन जाती हैं।

यह परेशान करने वाला और महत्वपूर्ण क्यों है

‘हनीमून से हत्या’ यह दिखाती है कि प्यार जैसी तीव्र भावनाएं कैसे नियंत्रण की प्यास में बदल सकती हैं, विश्वास कैसे धोखे में बदल सकता है, और अनसुलझे घाव व्यक्तियों को कैसे अपरिवर्तनीय फैसलों की ओर धकेल सकते हैं। यह सीरीज़ घरों के क्राइम सीन बनने—और रिश्तों के विनाशकारी हिंसा में खत्म होने की दुखद सच्चाई को भी उजागर करती है।

ZEE5 पर और भी ज़रूर देखने लायक डॉक्यूमेंट्री

प्रीमियर का इंतज़ार करते समय, दर्शक ZEE5 पर दूसरी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

द शोले गर्ल – बॉलीवुड की पहली स्टंटवुमन रेशमा पठान पर

केसरी@100 – RSS के 100 सालों का इतिहास

कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन – भारत के सबसे कुख्यात जंगल के डाकू का जीवन

द कश्मीर फाइल्स: अनरिपोर्टेड – कश्मीर के कम जाने-पहचाने इतिहास की गहराई से पड़ताल

ये टाइटल OTTplay प्रीमियम पर भी उपलब्ध हैं।