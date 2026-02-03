लगे ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे

भारत-यूएस के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी

India-Us Trade Agreement,(आज समाज), नई दिल्ली : भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सहमति की रिपोर्टों के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। संसदीय दल की बैठक के दौरान एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री को फूला माला पहनाकर बधाई दी। एनडीए नेताओं ने ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए। उन्होंने कहा इस समझौते से भारत को वैश्विक स्तर पर बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और ‘मेड इन इंडिया’ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी।

अमेरिका ने टैरिफ 25 प्रतिशत 18 प्रतिशत किया

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण पारस्परिक टैरिफ (tariffs) को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत (18 per cent) कर दिया है, जिसके बाद एनडीए सांसदों में खासा उत्साह है और उन्होंने इस श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। इसी खुशी में सांसदों ने एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान मोदी पीएम का भव्य स्वागत किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का भी औपचारिक स्वागत किया

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का भी एनडीए संसदीय दल की बैठक में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव और कई अन्य वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल हुए। बैठक में यह भी कहा गया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील केवल व्यापार तक हीसीमित नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग व वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और मजबूत होगी और रणनीतिक साझेदारी भी बढ़ेगी।

एग्रीमेंट कूटनीतिक व आर्थिक मजबूती का बड़ा उदाहरण : रिजिजू

किरेन रिजिजू ने बैठक में हाल ही के माहीनों में भारत के महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारत ने हाल ही के माह में कई बड़े व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें भारत-यूएस व्यापार समझौता सबसे अहम है। किरेन रिजिजू ने इस एग्रीमेंट को भारत की कूटनीतिक व आर्थिक मजबूती का बड़ा उदाहरण बताया और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी

बीते कुछ माह में इन देशों के साथ भी हुए हैं एग्रीमेंट

रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत-अमेरिका के अलावा बीते कुछ माह में भारत-यूएई, भारत-यूरोपीय संघ, भारत-ब्रिटेन, भारत-मॉरीशस, भारत-न्यूजीलैंड और भारत-आस्ट्रेलिया के बीच समझौते हुए हैं और ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान व प्रतिष्ठा कितनी बढ़ी है। बता दें कि इन संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज संसद के दोनों सदनों में ‘राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव’ पर चर्चा जारी रहने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें : PM Modi News : हम जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं : पीएम