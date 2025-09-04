NDA Bihar Bandh: कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला

पीएम मोदी की मां को गाली के विरोध में बुलाया था बंद

NDA Protest In Bihar, (आज समाज), पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को गाली के विरोध में आज राष्ट्रीय जनतांत्रितक गठबंधन (NDA) ने बिहार बंद का आह्वान किया था । दरअसल, हाल ही में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मंच से पीएम व उनकी दिवंगत मां को गलियां दी गई थीं, जिसको लेकर एनडीए, खासकर बीजेपी खासा नाराज है। बिहार में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव भी हैं और बीजेपी को विपक्ष के खिलाफ यह एक एक बड़ा व भावनात्मक मुद्दा मिल गया है।

सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे चला बंद

एनडीए का बंद आज सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे चला और इस दौरान बिहार की राजधानी पटना के अलावा राज्य में अलग-अलग जगहों पर एनडीए नेता व कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल व तेजस्वी का पुतला भी फूंका गया। दोनों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारे लगाए।

बीजेपी को मिला भावनात्मक मुद्दा, घिरे कांग्रेस-आरजेडी

बता दें कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर संसद में मानसून सत्र के दौरान एनडीए का घेराव कर चुकी है और इसके बाद अब दोनों दल बिहार चुनाव में भी एनडीए का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब खुद ही पीएम व उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में घिर गए हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के कारण आरजेडी व कांग्रेस, दोनों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।

अररिया जिले में बंद का दिखा खासा असर

बता दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम व उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए थे। एनडीए के बंद का अररिया जिले में खासा देखने को मिला। जिले में कई जगह एनडीए के कार्यकताओं ने दुकान बंद करवा दीं और सड़कों पर यातायात बाधित कर दिया।

