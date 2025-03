ND vs NZ: क्या Anushka Sharma ने विराट कोहली के आउट होने पर गाली दी? वायरल हुआ वीडियो

IND vs NZ: अनुष्का शर्मा की वायरल प्रतिक्रिया चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। विराट अपने 300वें वनडे मैच में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए।

इस अनोखे खेल को देखने के लिए उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी स्टेडियम में मौजूद थीं, लेकिन विराट के जल्दी आउट होने के बाद उनका चेहरा पीला पड़ गया।

How difficult it is to see your favorite person getting out in this manner. Anushka Sharma looked very Sad after Virat Kohli got out.If anyone knows lips reading then please tell us what she is trying to say #ViratKohli𓃵 #ChampionsTrophy#INDvsNZ pic.twitter.com/WPwPNJuZuH

— Tide Bhai (@Public_Voice0) March 2, 2025