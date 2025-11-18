Naxalite Commander Hidma Killed: छिप नहीं पाया हिड़मा! सुरक्षाबलों की कार्रवाई में एक करोड़ का इनामी नक्सली ढेर

Naxalite Commander Hidma Killed: छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें छह नक्सली मारे गए। मारे गए लोगों में बस्तर का सबसे खूंखार माओवादी कमांडर हिडमा भी शामिल है, जिस पर ₹1 करोड़ का इनाम था। माना जा रहा है कि उसकी पत्नी भी हताहतों में शामिल है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान

छत्तीसगढ़ पुलिस और सुरक्षा बलों ने राज्य भर में नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है। सुकमा से एक बड़ी सफलता मिली है, जहाँ सुरक्षाकर्मियों ने सुबह-सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान कुख्यात कमांडर हिडमा को मार गिराया है। सूत्रों का दावा है कि उसकी पत्नी राजे भी गोलीबारी में मारी गई। मारे गए एक अन्य नक्सली की पहचान डीकेएसजीसी सदस्य शंकर के रूप में हुई है।

छत्तीसगढ़-आंध्र सीमा पर मुठभेड़

यह मुठभेड़ आंध्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली में हुई। आंध्र प्रदेश की विशिष्ट ग्रेहाउंड इकाई इलाके में सक्रिय रूप से तलाशी अभियान चला रही थी, जिसके परिणामस्वरूप भीषण गोलीबारी हुई।

दोनों ओर से भारी गोलीबारी

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मुठभेड़ सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच शुरू हुई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलीं। अभियान समाप्त होने तक, छह माओवादियों को ढेर कर दिया गया था, जिनमें एक शीर्ष नेता भी शामिल था, जिसके खुद हिडमा होने का संदेह है।

तलाशी अभियान जारी

सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल के आसपास के घने जंगलों में गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। टीमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर कोने की जाँच कर रही हैं कि कोई माओवादी भाग न जाए या फिर से संगठित न हो जाए।

माओवादी गतिविधि में वृद्धि ने आक्रामक रुख अपनाया

सूत्रों का कहना है कि हाल ही में आंध्र-छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा क्षेत्र में माओवादी आंदोलन तेज हो गया है। इसके कारण पुलिस बलों ने अभियान तेज कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और उन्होंने टीमों को बिना किसी रुकावट के अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है।