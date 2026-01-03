Nawazuddin Siddiqui: अक्षय खन्ना की दीवानगी ने बढ़ाई नवाजुद्दीन की टेंशन, गर्लफ्रेंड ढूंढते रह गए एक्टर

Nawazuddin Siddiqui: चाहे बॉक्स-ऑफिस पर सफलता हो या बेबाक बातें, अक्षय खन्ना आजकल सुर्खियों में हैं—खासकर आदित्य धर की डायरेक्टेड फिल्म ‘धुरंधर’ में अपनी बहुत तारीफ वाली परफॉर्मेंस के बाद। इस सब चर्चा के बीच, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का एक पुराना इंटरव्यू ऑनलाइन फिर से सामने आया है, जिसमें एक्टर ने अपने बैचलर दिनों का एक मज़ेदार और सच्चा किस्सा शेयर किया—और अपनी डेटिंग की दिक्कतों के लिए अक्षय खन्ना को ज़िम्मेदार ठहराया।

‘लड़कियां मुझे अक्षय खन्ना की वजह से रिजेक्ट करती थीं’

इंटरव्यू में, नवाज़ुद्दीन ने बातचीत रोककर अपनी शादी से पहले के दिनों की एक पर्सनल कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पार्टनर ढूंढने की कोशिश में उन्हें बार-बार रिजेक्शन झेलना पड़ा—और इसके पीछे चौंकाने वाला कारण था अक्षय खन्ना की महिलाओं के बीच ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी।

नवाज़ुद्दीन ने कहा, “शादी से पहले, मैं किसी को इंप्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं लड़कियों से बात करता था, लेकिन वे सब मुझे रिजेक्ट कर देती थीं। तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया—’तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है?’ और सच कहूँ तो, उनमें से हर कोई अक्षय खन्ना का फैन था।”

महिलाएं अक्षय खन्ना को क्यों पसंद करती थीं

एक्टर ने आगे बताया कि उस समय अक्षय में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना आकर्षक बनाता था। नवाज़ुद्दीन ने कहा, “कुछ उनकी मुस्कान के बारे में बात करती थीं, कुछ उनकी आँखों के बारे में। उनका महिलाओं पर एक अजीब सा असर था और उनकी बहुत बड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग थी।”

यह सुनकर, अक्षय ने हैरानी से रिएक्ट किया और पूछा, “सच में? मैंने ऐसा किया?” जल्दी से बात साफ करते हुए (और तारीफ करते हुए), नवाज़ुद्दीन हँसे और कहा कि आज भी महिलाएं अक्षय की तारीफ करती हैं, लेकिन वह स्क्रीन पर कम दिखते हैं क्योंकि वह अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सिलेक्टिव हैं।

‘उन्हें और फिल्में करनी चाहिए’

किस्सा खत्म करते हुए, नवाज़ुद्दीन ने कहा, “वे सभी फैंस—और बाकी सब भी—चाहते हैं कि अक्षय खन्ना और काम करें। वह अक्सर स्क्रीन पर नहीं आते और बहुत चूज़ी हैं। हम सच में उम्मीद करते हैं कि वह और फिल्में करें।”

इस हल्के-फुल्के किस्से ने फैंस का दिल जीत लिया है, जिससे सभी को अक्षय खन्ना के टाइमलेस चार्म और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की खासियत वाली ईमानदारी और हाज़िरजवाबी की याद आ गई।