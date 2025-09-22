Navratri 2025: अवनीत कौर के ट्रेंडी लुक्स से लें फैशन इंस्पिरेशन, गरबा नाइट्स में छा जाएगा आपका जलवा  

Navratri 2025: जब बात फैशन और ग्लैमर की आती है, तो अवनीत कौर हमेशा प्रभावित करने में कामयाब रहती हैं। अपने स्टाइलिश स्टाइल और बेदाग ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाने वाली अवनीत के लुक हमेशा परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन मिश्रण होते हैं।

नवरात्रि 2025 के करीब आते ही, उनके हालिया आउटफिट्स उन सभी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं जो इस त्यौहारी सीज़न में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आइए उनके शानदार नवरात्रि-रेडी स्टाइल्स पर एक नज़र डालते हैं!

क्लासिक रेड एलिगेंस

अवनीत ने लाल कढ़ाई वाले क्रॉप टॉप और फ्लोई पलाज़ो पैंट्स में कमाल की दिखीं। हॉल्टर-नेक डिज़ाइन और रंगीन धागों का काम इस आउटफिट को एक आधुनिक रूप देता है, जबकि चौड़े पलाज़ो सहज आकर्षण जोड़ते हैं। गरबा नाइट्स के लिए बिल्कुल सही, यह लुक मिनिमल इयररिंग्स और उनकी चमकदार मुस्कान के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा है।

बोल्ड ब्लैक ग्लैम

अपने दूसरे लुक में, अवनीत ने क्रॉप टॉप, रिलैक्स्ड पैंट और मैचिंग जैकेट के साथ ब्लैक को-ऑर्ड सेट पहना था। बहुरंगी फूलों की कढ़ाई से सजी यह जैकेट एक आकर्षक उत्सव का स्पर्श देती है। काले बेस पर जीवंत डिटेलिंग इसे एक बोल्ड और क्लासी विकल्प बनाती है—यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपने नवरात्रि लुक को स्टाइलिश और समकालीन रखना चाहते हैं।

बोहो-चिक वाइब्स

अपने तीसरे लुक में, अवनीत ने बोहो से प्रेरित एक पहनावा अपनाया। उन्होंने मैचिंग श्रग और डेनिम बॉटम के साथ एक बहुरंगी प्रिंटेड क्रॉप टॉप पहना था। लुक को और भी निखारने के लिए, उन्होंने इसे हैवी ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी के साथ पेयर किया, जिससे उत्सव का एक अलग ही अंदाज़ नज़र आया। यह आउटफिट नवरात्रि उत्सव की जीवंतता और जोश को बखूबी दर्शाता है।