Navratri 2025: माई के सवरीया’ से गूंजा भोजपुरिया भक्ति सुर, अंकुश राजा का नया गीत हुआ रिलीज

Navratri 2025, आज समाज, नई दिल्ली: नवरात्रि 2025 के नज़दीक आते ही, उत्सव पूरे ज़ोरों पर हैं। इस साल, शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी और देश भर में इसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मूर्तिकार देवी दुर्गा की सुंदर मूर्तियाँ बनाने में व्यस्त हैं, जिन्हें जल्द ही घरों और भव्य पंडालों में स्थापित किया जाएगा।

नौ दिनों तक, भक्त देवी की भव्यता से पूजा करेंगे – अखंड दीप जलाएँगे, जागरण में भाग लेंगे और भक्ति गीतों में डूब जाएँगे। और हर साल की तरह, भोजपुरी संगीत उद्योग भी इस अवसर पर नए और जीवंत ट्रैक रिलीज़ करके उत्सव की भावना में शामिल हो गया है।

अंकुश राजा की नई रिलीज़

लोकप्रिय भोजपुरी स्टार अंकुश राजा ने अपना नया देवी गीत “माई के सावरिया” रिलीज़ किया है। आज अंकुश राजा के आधिकारिक YouTube चैनल पर रिलीज़ हुआ यह भक्ति गीत प्रशंसकों के बीच ट्रेंड करने लगा है। इस वीडियो में अंकुश राजा, अभिनेत्री अनुराधा यादव और तोशी द्विवेदी के साथ नज़र आ रहे हैं, जो भक्तिमय माहौल में एक रंगीन स्पर्श जोड़ रहे हैं।

गीत के पीछे

“माई के साँवरिया” के बोल मनोज मतलबी ने लिखे हैं, जबकि संगीत गोविंद ओझा ने तैयार किया है, जो इस नवरात्रि के लिए भक्ति और सुरों का एक बेहतरीन मिश्रण है।