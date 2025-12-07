Punjab Breaking,(आज समाज), चण्डीगढ़ : पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच नवजोत कौर के इस बयान से सिद्धू की संभावित राजनीतिक भूमिका और कांग्रेस में उनके भविष्य को लेकर नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह के एक बार फिर राजनीति में सक्रीय होने के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा इसलिए कि हाल ही में उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का एक बड़ा बयान सामने आया है।

मुख्यमंत्री की दौड़ अब क्षमता या काबिलियत पर नहीं, बल्कि …

जिसमें उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में वापसी कर सकते हैं, बशर्ते कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दे तो…, इतना ही उन्होंने यह तक आरोप लगा दिए कि मुख्यमंत्री की दौड़ अब क्षमता या काबिलियत पर नहीं, बल्कि ‘500 करोड़ रुपये के सूटकेस’ पर निर्भर हो गई है। नवजोत ने आगे कहा कि ‘हम पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ नहीं हैं जो देकर किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी लेनी हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ”जो सूटकेस देता है, वही सीएम बनता है।”

पार्टी के बारे में खुलकर बयान दिए

दरअसल, नवजोत कौर सिद्धू लोकभवन में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बारे में खुलकर बयान दिए। नवजोत ने बेझिझक होकर कहा कि ‘पंजाब की राजनीति में पैसे का बड़ा दखल है।” आज काबिलियत से नहीं बक्ली ‘500 करोड़ रुपये के सूटकेस’ पर मुख्यमंत्री का पद निर्भर है। जो सूटकेस देता है, वही सीएम बनता है।’

पंजाब को एक ‘गोल्डन स्टेट’ के रूप में तब्दील कर सकते है सिद्धू

इतना ही नहीं नवजोत कौर ने बड़ा दावा किया कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी जिम्मेदारी और अधिकार मिले, तो वह पंजाब को एक ‘गोल्डन स्टेट’ के रूप में तब्दील कर सकते है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के पैसा भले न हो, पर क्षमता और विज़न है। नवजोत कौर ने पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी गपर भी बात की। नवजोत कौर ने कहा कि अभी सिद्धू राजनीति से दूरी बनाकर अपनी नई गतिविधियों में बिजी हैं। वे प्रियंका गांधी और कांग्रेस से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, पर कोई जिम्मेदारी न मिलने पर राजनीति से दूरी बनाये हुए है।

