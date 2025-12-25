Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू, बेंगलुरु से यात्रियों को लेकर नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा इंडिगो का जहाज

फ्लाइट को दिया गया पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट

Navi Mumbai Airport, (आज समाज), मुंबई: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया है। इंडिगो की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट आज बेंगलुरु से यात्रियों को लेकर नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। आगमन पर फ्लाइट को पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इसके बाद इंडिगो की दूसरी फ्लाइट ने नवी मुंबई से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी। इसके साथ ही एयरपोर्ट का पहला आगमन और प्रस्थान चक्र पूरा हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसे एनएमआईए की पहली कॉमर्शियल लैंडिंग और टेक-आॅफ बताया।

गौतम अडाणी ने किया यात्रियों का स्वागत

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने पहली कॉमर्शियल उड़ान से उतरे सभी यात्रियों का स्वागत किया। अडाणी ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचार्इं। अडाणी ग्रुप की नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी एयरपोर्ट का निर्माण और विकास कर रही है।

पहले दिन ये उड़ानें होगी संचालित

एयरपोर्ट से पहले दिन इंडिगो, एअर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर की घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। ये उड़ानें देश के नौ शहरों को नवी मुंबई से जोड़ेंगी। पहले दिन 15 फ्लाइट एयरपोर्ट से रवाना होंगी।

8 अक्टूबर को पीएम ने किया था एयरपोर्ट का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 8 अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यह एयरपोर्ट पांच चरणों में बनेगा। फिलहाल सिर्फ पहला चरण पूरा हुआ है, जिसपर 19,650 करोड़ रुपए की लागत आई है। शुरूआती चरण में एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 2 करोड़ यात्री और 5 लाख मीट्रिक टन कार्गो संभालने की होगी।

ये भी पढ़ें: राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए जुटाए 3,811 करोड़, भाजपा को सबसे अधिक 3,112 करोड़ चंदा मिला