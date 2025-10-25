Delhi Weather Update : राजधानी दिल्ली पर कुदरत मेहरबान, कृत्रिम से पहले होगी प्राकृतिक बारिश

आने वाले दो दिन में बदलेगा राजधानी का मौसम, बारिश से मिलेगी प्रदूषण से राहत

Delhi Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है और सरकार से सबसे बड़ी चुनौती इससे पार पाने की है। सर्दियां शुरू होने से पहले ही राजधानी दिल्ली ने हर साल की तरह इस बार भी गैस चैंबर का रूप धारण कर लिया है।

बीते सप्ताह त्योहारी सीजन के चलते राजधानी में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की इससे प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि हो गई और राजधानी गैस चैंबर के रूप में परिवर्तित हो गई। हालांकि प्रदेश सरकार ने इससे राहत पाने के लिए कृत्रिम बारिश करवाने का फैसला किया और तय समय अनुसार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश करवाई जानी थी ताकि लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके।

इस तरह बदलेगा मौसम का मिजाज

राजधानी में शनिवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इस दौरान पारा 16 डिग्री के पास लुढ़क गया। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा। साथ ही, आद्रता का स्तर 94 से 38 फीसदी रहा। ऐसे में सुबह और शाम को सूरज ढलते ही लोगों को ठंडक महसूस हुई।

वहीं, दिन के समय सूरज ने हल्की गर्मी का अहसास कराया। इस दौरान आया नगर सबसे ठंडा इलाका रहा। यहां न्यूनतम पारा 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा, लोधी रोड, पालम और रिज में न्यूनतम पारा 16 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया।

आज हल्की फॉग और स्मॉग छाने की उम्मीद

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, रविवार को सुबह के समय आसमान साफ रहेगा हल्का कोहरा व धुंध छाई रहेगी। साथ ही, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 30 और 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो 27 अक्तूबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा।

अच्छी बात यह कि इसका असर दिल्ली तक देखा जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदलने वाला है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश से पहले ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते हो हल्की बूंदाबांदी सकती है। मौसम विभाग ने 27 अक्तूबर की शाम और 28 की सुबह हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है।