Donald Trump : नाटो को अमेरिका की जरूरत : ट्रंप

ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान नाटो से समय पर सहायता न मिलने से नाराज हैं अमेरिकी राष्टÑपति

Donald Trump (आज समाज), वॉशिंगटन : एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच सभी विवाद सुलझने के बहुत करीब हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर बहुत अहम और बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने नाटो को लेकर भी अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति लगभग खत्म हो रही है, तब उन्हें नाटो से मदद का प्रस्ताव मिला।

लेकिन उन्होंने कहा कि जब जरूरत थी, तब मदद नहीं मिली, और अब उन्हें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नाटो को अमेरिका की ज्यादा जरूरत है, न कि अमेरिका को उनकी। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि हाल ही में इजरायल और लेबनान के बीच 78 साल में पहली बार एक अस्थायी युद्धविराम हुआ है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका का ईरान के साथ समझौता लेबनान से सीधे जुड़ा नहीं है, लेकिन इससे क्षेत्र में स्थिरता आएगी और लेबनान को फिर से मजबूत बनाया जाएगा।

ईरान के फैसले की ट्रंप ने की तारीख

ट्रंप ने कहा कि यह दुनिया के लिए बेहतरीन और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ईरान ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब पूरी तरह खुला है और व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित रूप से आवाजाही शुरू हो गई है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमेरिका ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना और सैन्य ताकत का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र में नौसैनिक दबाव बनाया था। उन्होंने दावा किया कि यह पूरी सैन्य व्यवस्था उनके पहले कार्यकाल के दौरान तैयार की गई थी।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम नियंत्रण में है

इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी स्थिति को नियंत्रित किया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के इ-2 बॉम्बर विमानों की कार्रवाई से न्यूक्लियर डस्ट जैसी स्थिति बनी और ईरान अब किसी भी तरह का परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका की मदद से समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने या हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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