IMD Weather Update Today: देशभर में मानसून का कहर जारी, कई राज्यों में भारी से अत्यधिक बारिश का अलर्ट; दिल्ली में येलो अलर्ट

IMD Forecast for 20 July Weather: पूरे भारत में अब मानसून धीरे धीरे राहत से साथ मुश्किलें भी बढ़ा सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूरे हफ्ते उत्तर भारत के कई इलाकों में मानसून पूरी तरह एक्टिव रहने वाला है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है. दिल्ली में येलो तो वहीं हिमाचल में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

नई दिल्ली. मानसून अब पूरे भारत में सक्रिय हो चुका है. देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 20 जुलाई के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है.

किन राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी के अनुसार असम-मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है. इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, तटीय कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

कई राज्यों में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. अन्य कई राज्यों में भी अलग-अलग स्थानों पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में रविवार को हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि मौसम गर्म और उमस भरा बना रह सकता है. आईएमडी ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से मौसम में बदलाव के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. आने वाले दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं.

उत्तर भारत में अगले कुछ दिन भी बारिश

आईएमडी के अनुसार जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पूरे सप्ताह व्यापक बारिश जारी रहेगी.

जम्मू-कश्मीर में 20, 21 जुलाई और 23 जुलाई को भारी बारिश की संभावना.

हिमाचल प्रदेश में 20, 22, 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान.

उत्तराखंड में 20 जुलाई तथा 22-24 जुलाई के दौरान भारी बारिश की चेतावनी.

मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 20 और 21 जुलाई को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में 20 जुलाई को अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका है.

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी बारिश का दौर

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में मानसून का असर लगातार बना हुआ है. असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कोंकण-गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ में भी व्यापक वर्षा की संभावना है.