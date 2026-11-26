Watch Video: दक्षिण भारत के मंदिरों में नकदी और सोने-चांदी का दान कोई बड़ी बात नहीं है। श्रद्धालु दिल खोलकर मंदिरों में दान करते हैं। हालांकि, इन दिनों तिरुपति मंदिर में किए गए एक दान की चहुंओर चर्चा हो रही है। दान भी एक-दो करोड़ का नहीं, बल्कि पूरे 160 करोड़ रुपये के 121 किलो सोने का। चेन्नई के एक बिजनेसमैन वर्धमान जैन ने तिरुमाला तिरुपति में 121 किलो सोने का दान किया है। जिसकी कीमत 160 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

Who Is the Devotee Donating 121 Kg of Gold to Lord Venkateswara? A massive gold donation of 121 kilograms to Lord Venkateswara at Tirumala has sparked widespread curiosity about the devotee behind the offering. The donor is Vardhaman Jain, a Chennai-based businessman, who recently visited the Tirumala temple along with his family. According to details shared by the Chief Minister last year, Jain reportedly received around ₹6,000 crore after selling a 60% stake in his company. He decided to donate 121 kg of gold from the proceeds to the Tirumala deity. 🙏 A remarkable gesture of devotion and generosity! #Tirumala #LordVenkateswara #VardhamanJain #GoldDonation #TTD #Tirupati — 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐁𝐨𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐥𝐚 (@pradeeepjourno) November 26, 2026

कौन हैं वर्धमान जैन?

वर्धमान जैन चेन्नई के रहने वाले हैं, जो पेशे से बिजनेसमैन हैं। वर्धमान हेल्थकेयर, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और ऑटोमेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। उन्हें मुख्य रूप से ‘एक्सेस हेल्थकेयर’ के फाउंडर और फॉर्मर वाइस-चेयरमैन के रूप में जाना जाता है। ये कंपनी हेल्थकेयर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज देती है।

विदेश से किया हायर एजुकेशन

वर्धमान जैन ने पहले चेन्नई के ही लॉयोला कॉलेज से स्टैटिक्स की पढ़ाई की। इसके बाद वे अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहां रहकर उन्होंने ऑस्टिन की टेक्सास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। कुछ साल वहां रहकर जैन ने हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी, मेडिकल कोडिंग, इमेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में एक्सपर्टाइज हासिल की।

कॉर्पोरेट दुनिया में भी किया काम

जैन ने बिजनेसमैन के रूप में काम करने से पहले कॉर्पोरेट की दुनिया में भी सीनियर पोजिशंस पर काम किया है। उन्होंने ‘विजन हेल्थसोर्स’ की सह-स्थापना भी की और डेल सर्विसेज के BPO डिवीजन में प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है।

2 अरब डॉलर में बेची कंपनी

जैन के बिजनेस में साल 2025 में एक बड़ा मोड़ आया, जब उन्होंने कथित तौर पर ‘एक्सेस हेल्थकेयर’ में अपनी 70% हिस्सेदारी एक अमेरिकी कंपनी को बेच दी। यह डील लगभग 2 अरब डॉलर में हुई थी। इस ट्रांजैक्शन ने कंपनी को चर्चा में ला दिया और जैन के उद्यमी सफर में एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसके अलावा, वे एशिया चेन्नई इंजीनियरिंग और अन्य कई चीजों से भी जुड़े रहे हैं। उनकी अनुमानित संपत्ति 8,292 करोड़ रुपये की है।

121 किलो सोना दान किया

वर्धमान जैन तिरुपति मंदिर में 121 किलो सोना दान करने के बाद चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने आज यानी 26 नवंबर, 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनकी पत्नी की मौजूदगी में यह दान किया है। उन्होंने 121 किलो सोने से बने भगवान के गहने और मुकुट दान किए हैं। ये गहने भगवान वेंकटेश्वर को 27 नवंबर को पहनाए जाएंगे।