Assam news: काजीरंगा में भीषण सड़क हादसा, मिनी बस-कंटेनर की टक्कर में 20 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

असम के काजीरंगा में शुक्रवार को मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर में करीब 16 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

Assam news: असम के काजीरंगा में शुक्रवार को मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर में करीब 20 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

कंटेनर ट्रक और मिनी बस भिड़े

पुलिस के मुताबिक, यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर कोहोरा रेंज के अंतर्गत हाथीकुली टी एस्टेट के पास रंगाजन में हुई। एक यात्री मिनी बस की सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका

गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) स्वप्ननील डेका ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। पुलिस और बचाव दल मौके पर मौजूद हैं और बस से शवों को बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि, बस में सवार कुल यात्रियों की संख्या की जानकारी नहीं मिली है।

मौके पर पहुंचे मंत्री अतुल बोरा

हादसे की सूचना मिलते ही असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और स्थानीय विधायक अतुल बोरा घटनास्थल पर पहुंचे। वह राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। घायलों को कोहोरा मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है।

तेज रफ्तार से हुआ हादसा

गोलाघाट एसएसपी स्वप्ननील डेका के अनुसार, मिनी बस काफी तेज रफ्तार में चल रही थी और राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास लागू गति संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही थी। शुरुआती आशंका है कि तेज रफ्तार के कारण बस चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस कंटेनर ट्रक से टकरा गई।